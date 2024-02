Brazylijska gwiazda trafi do PlusLigi. Znamy klub

PlusLiga od lat konkuruje z Serie A o miano najlepszej ligi świata. Choć Włochy potrafią skusić największych potężnymi pieniędzmi, to Polska też nie ma się czego wstydzić. Przykład Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle czy Jastrzębskiego Węgla pokazuje, że kluby znad Wisły mogą regularnie zwyciężać nad rywalami z Półwyspu Apenińskiego.

Henrique Honorato dołączy do Ślepska Malow Suwałki

Przed laty widok reprezentanta Brazylii w PlusLidze mógł zadziwiać. Dziś kibiców to mniej szokuje. To samo tyczy się klubów, które wykonują hitowe transfery. Nie ogranicza się to już tylko do najlepszych klubów. W ślad za czołówką idzie Ślepsk Malow Suwałki, który po raz kolejny zamierza skorzystać z usług gracza z Ameryki Południowej.

W zespole Dominika Kwapisiewicza grają w tym sezonie Matias Sanchez i Joaquin Gallego. W przyszłym sezonie na północny wschód Polski ma trafić Henrique Honorato. Informację jako pierwszy podał Bruno Voloch z serwisu „O tempo”. Zdaniem dobrze poinformowanego w brazylijskiej siatkówce dziennikarza mierzący 190 centymetrów wzrostu przyjmujący zwiąże się dziewiątą ekipą PlusLigi ubiegłego sezonu rocznym kontraktem.

Jeśli doniesienia potwierdzą się, będzie to oznaczać dla zawodnika pierwsze występy poza granicami kraju. Urodzony w 1997 roku Honorato przez większość dotychczasowej kariery reprezentował barwy Minas. Przed obecnym sezonem trafił do Joinville Vollei. W ubiegłym roku został MVP igrzysk panamerykańskich występując w kadrze Canarinhos.

instagram

Ślepsk walczy w PlusLidze

Ślepsk Malow Suwałki pojawił się w PlusLidze w sezonie 2019/2020. Najlepszą pozycją do tej pory była siódma lokata w 2021 roku. W obecnych rozgrywkach zespół Kwapisiewicza jest jedenasty. Do ósmej PSG Stali Nysa traci siedem „oczek”.

Czytaj też:

Jastrzębski Węgiel czeka prawdziwa rewolucja. Zaskakujące wieści transferoweCzytaj też:

Polski siatkarz wyjaśnił, co się z nim dzieje. Dostawał mnóstwo pytań