Polak jednym z najlepszych na świecie. Były siatkarz obsypał go komplementami

To normalne, że co jakiś czas w reprezentacji Polski przebija się ktoś, po kim wcześniej trudno było spodziewać się, iż wejdzie na tak wysoki poziom. W ten sposób uznanie i mocną pozycję w kadrze uzyskał jednak Norbert Huber. Środkowy co prawda już dawniej pokazywał klasę – za darmo powołania nie dostał – ale w trakcie minionego lata zabłysnął wyjątkowo jasno. Dlatego teraz jest obsypywany pochwałami.

Norbert Huber błyszczy w Polsce

Te z kolei otrzymuje nie tylko ze względu na to, jak prezentował się w biało-czerwonych barwach, ale również za występy w Jastrzębskim Węglu. Przesadą byłoby powiedzenie, że drużyna Marcelo Mendeza zdominowała rozgrywki, aczkolwiek pierwsze miejsce w tabeli po 19 kolejkach fazy zasadniczej mówi samo za siebie.

Nie ma wątpliwości, iż tych wspaniałych rezultatów nie byłoby gdyby nie doskonała gra Norberta Hubera, który w obecnym sezonie zaliczył niemal 80 bloków, podczas gdy drugi w tej klasyfikacji ma ich „ledwo” 48. Sześć nagród MVP dla środkowego tez mówi samo za siebie. Nic dziwnego, że Marcin Możdżonek uważa go za jednego z najlepszych na swojej pozycji na całym świecie i na pewno najlepszego w Polsce. A nie zapominajmy, iż za konkurentów ma na przykład Mateusza Bieńka czy Jakuba Kochanowskiego.

Komplementy od byłego siatkarza

Dlaczego były siatkarz tak sądzi? Wszystko wyjaśnił w rozmowie z „Weszło”. Ekspert wymienił ciągiem jego atuty, do których zalicza się skuteczność w ataku oraz nieobliczalność w zagrywce, w pozytywnym znaczeniu tych słów. – W bloku jest fantastyczny. Świetnie układa ręce, idealnie się przemieszcza, utrudniając zadanie rywalom – powiedział.

Do tego Huber jawi mu się jako człowiek z dużą charyzmą i oryginalnym charakterem. Według niego siatkarz Jastrzębskiego Węgla wniósł mnóstwo pozytywnej energii do reprezentacji Polski i często dawał jej napęd mentalny oraz sportowy.

