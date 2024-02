Niespodziewany obrót ws. zdrowia liderów ZAKSY. Wymowne zdjęcie w sieci

Problemy kadrowe w zespole Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, to nie pierwszyzna. Wicemistrzowie Polski w trakcie sezonu 2023/24 na palcach jednej ręki mogą policzyć dni, w których mogli potrenować w optymalnym, pełnym zestawieniu. Sytuacja z miesiąca na miesiąc nie poprawia się na tyle, żeby ZAKSA mogła myśleć tylko o wyzwaniach sportowych. Dużo bardziej głowę zaprzątają kwestie zdrowotne i dostępność graczy.

Łukasz Kaczmarek i Bartosz Bednorz polecieli na mecz Ligi Mistrzów

W ligowym meczu przeciwko Asseco Resovii Rzeszów ZAKSA musiała sobie radzić bez dwóch podstawowych zawodników. Łukasza Kaczmarka i Bartosza Bednorza z gry wykluczyła choroba. Atakujący i przyjmujący wicemistrzów Polski oraz drużyny narodowej nie byli w stanie wrócić do zdrowia do niedzieli. Ostatecznie okazało się, że we wtorek ich stan nieco się poprawił, na tyle, że wyruszyli w podróż z drużyną do Turcji.

Zdjęcie umieszczone w mediach społecznościowych daje nadzieję, że Kaczmarek i Bednorz będą dostępni dla trenera Adama Swaczyny. Pytanie jednak, czy sam fakt obecności będzie równoznaczny z wysoką dyspozycją sportową. Trzeba bowiem zakładać, że przeciwko Halkbankowi czeka ZAKSĘ twardy bój. W pierwszym spotkaniu w Kędzierzynie-Koźlu obrońcy tytułu Pucharu Europy wygrali minimalnie 3:2.

Przypomnijmy, że to mecz play-off dający przepustkę do ćwierćfinału rozgrywek. ZAKSA w ostatnich trzech sezonach zwyciężała w najważniejszych klubowych zmaganiach na Starym Kontynencie. Czwarty tytuł z rzędu? Z pewnością zadanie będzie bardzo trudne, przede wszystkim ze względu na kadrowe zdziesiątkowanie.

Halkbank Ankara – Grupa Azoty ZAKSA, gdzie i kiedy oglądać?

Mecz Halkbank Ankara – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle odbędzie się w środę (tj. 7 lutego). Początek spotkania o 18:00 czasu tureckiego, czyli 16:00 czasu polskiego. Mecz będzie pokazywany w Polsacie Sport. Transmisja online tradycyjnie w takich przypadkach, za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

