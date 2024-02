Dwa kroki od trofeum. Polski zespół siatkarski w półfinale Pucharu CEV

Rok 2023 był przełomowy dla żeńskiej siatkówki pod względem sukcesów osiąganych przez drużynę narodową. Dzięki brązowemu medalowi Ligi Narodów, a następnie wywalczeniu awansu na igrzyska w Paryżu (2024), można pisać o odradzaniu się siły siatkówki w wydaniu kobiecym. Kolejnym bodźcem są wyniki, które na arenie międzynarodowej osiągają polskie kluby w europejskich pucharach.

Grot Budowlani Łódź z awansem do półfinału Pucharu CEV

Co prawda w przypadku pań trudno porównywać wyniki z panami, spoglądając na klubową siatkówkę. „Polski finał” w grze o triumf w Lidze Mistrzyń, to póki co sfera marzeń dla zespołów Tauron Ligi, ale ciekawie dzieje się w Pucharze CEV. Drugie co do ważności rozgrywki mają w najlepszej czwórce polskiego przedstawiciela.

To historyczny sukces dla Grot Budowlanych Łódź. Drużyna prowadzona przez trenera Macieja Biernata w rewanżowym spotkaniu z francuskim Beziers VB wygrała 3:2. Pierwszy mecz na łódzkim terenie gospodynie wygrały 3:1.

MVP spotkania decydującego o awansie została Ewelina Wilińska. Najlepiej punktująca? Ściągnięta niedawno ponownie do Polski, niezawodna Jelena Blagojević. Serbska przyjmująca zdobyła 16 punktów dla łodzianek.

Grupa Azoty Chemik Police mocna w Tauron Lidze

Co ciekawe, półfinalistki Pucharu CEV na krajowym podwórku nie są w czołowej czwórce ligi. Co więcej, Grot Budowlani są za plecami innego łódzkiego klubu, tj. ŁKS Commercecon. Choć akurat w przypadku rywalek z tego samego miasta, mowa o wciąż aktualnych mistrzyniach kraju.

Na czele tabeli w Tauron Lidze jest zespół Grupy Azoty Chemika Police. Policzanki po fatalnym poprzednim sezonie, są wyraźnie podrażnione, żeby powrócić na mistrzowski tron. Podium uzupełniają zespoły PGE Rysic Rzeszów oraz rewelacja rozgrywek, drużyna BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała.

