Szalona kolejka w PlusLidze. Tak zmienił się układ tabeli

W dniach 7-12 lutego zaplanowano 21. kolejka PlusLigi. Mimo że jeszcze nie rozegrano starcia między KGHM Cuprum Lubin – Ślepsk Malow Suwałki, można stwierdzić, że ta seria spotkań siatkarskiej ekstraklasy była najbardziej szaloną do tej pory.

Sensacje w 21. kolejce PlusLigi

Nic nie zapowiadało takiego obrotu spraw, gdyż faworyci wygrali swoje spotkania. Mowa oczywiście o Indykpolu AZS Olsztyn, który na wyjeździe rozbił 3:0 Exact Systems Hermapol Częstochowa, a druga szóstka Asseco Resovii Rzeszów pokonała 3:1 PSG Stal Nysę. Ponadto Jastrzębski Węgiel pewnie wygrał 3:0 z Eneą Czarnymi Radom.

Wszystko zaczęło się od sensacyjnej porażki Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle z GKS-em Katowice. Wicemistrzowie Polski ulegli 0:3. Na pewno gospodarzom pomógł fakt, iż od dłuższego czasu w drużynie prowadzonej przez Adama Swaczynę panuje plaga kontuzji. Podkreślił to Erik Shoji w rozmowie z serwisem siatka.org, który zauważył, że w tej potyczce żaden z siedmiu przyjmujących nie grało w trzecim secie. – Na pozycji przyjęcia występowali atakujący i środkowy – wyliczył.

Wpadki Projektu Warszawa i Warty Zawiercie

Dość niespodziewanie w tej kolejce wpadkę zaliczyli goniący Jastrzębski Węgiel – Projekt Warszawa i Aluron CMC Wara Zawiercie. Ci pierwsi ulegli Bogdance LUK Lublin 1:3, a podopieczni Michała Winiarskiego musieli uznać wyższość Barkomu Każany Lwów. Jurajskim Rycerzom udało się wyrwać Ukraińcom zaledwie jedno „oczko”. Ponadto wysoko plasujący się w tabeli Trefl Gdańsk przegrał z odradzającą się PGE GiEK Skrą Bełchatów 2:3.

W efekcie po 21. kolejce PlusLigi na drugie miejsce w tabeli – mimo porażki – przesunął się Aluron CMC Warta Zawiercie, kosztem Projektu Warszawa. Na czwartej lokacie pozostali brązowi medaliści ubiegłego sezonu – Asseco Resovia Rzeszów. Na potknięciu PSG Stali Nysa (9. pozycja) skorzystali siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn (awans na 7. miejsce) i Skry Bełchatów (awans na 8. miejsce).

Rośnie strata ZAKSY do czołówki

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wciąż pozostaje na dziesiątym miejscu w tabeli, ale strata do dziewiątej lokaty wzrosła z jednego do trzec punktów. Za nimi plasują się Barkom Każany Lwów i Ślepsk Malow Suwałki, który ma jeszcze do rozegrania swój mecz. W przypadku zwycięstwa biało-niebieskich za trzy punkty wyprzedzą oni zespół z Ukrainy.

Dół tabeli okupują GKS Katowice – 13. miejsce, Exact Systems Hermapol Częstochowa – 14. miejce, KGHS Cuprum Lubin (rywal Ślepska) i Enea Czarni Radom.

