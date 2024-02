Bartosz Kurek wróci do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle? Są nowe informacje

Przyszłość Bartosza Kurka rozgrzewa kibiców siatkówki już od dłuższego czasu. Kapitan reprezentacji Polski nie raz przyznawał, że bardzo dobrze czuje się w Japonii. Od czterech lat gra w klubie Wolfdogs Nagoya. Tymczasem Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle szuka transferowych ruchów. I to tym bardziej, że klub mają opuścić Łukasz Kaczmarek, Aleksander Śliwka oraz Bartosz Bednorz.

Kurek ma wrócić do PlusLigi

Portal podkarpacielive.pl jest przekonany o tym, że transfer Kurka do ZAKSY dojdzie do skutku. „To już pewne” – czytamy na stronie serwisu. To byłoby zatem potwierdzenie niedawnych doniesień medialnych, które wskazywały na to, że hitowy transfer jest możliwy, a obie strony prowadzą rozmowy.

Niewątpliwie ściągnięcie 35-latka do Polski byłoby wielkim sukcesem działaczy z Kędzierzyna-Koźla i wpasowałoby się w ich plan o zbudowaniu nowego mocnego składu. Kurek natomiast byłby bezpośrednim liderem zespołu po odejściu Śliwki, a na pozycji atakującego zastąpiłby Kaczmarka. Brzmi jak plan idealny.

Kurek doskonale zna Kędzierzyn-Koźle

Jeśli przejście kapitana polskiej kadry do ZAKSY zostanie oficjalne potwierdzone, to byłby to dla niego powrót do tego klubu po 16-letniej przerwie. Był siatkarzem ZAKSY w latach 2005-2008, skąd przeniósł się do Skry Bełchatów.

Poza tym reprezentował barwy Stali Nysa, Asseco Resovii, Cucine Lube Civitanova, Stoczni Szczecin czy ONICO Warszawa. Ostatni z wymienionych klubów był jego ostatnim w PlusLidze. Stamtąd trafił na sezon do włoskiej Vero Volley Monza, a później już do japońskiego WolfDogs Nagoya.

W przypadku powrotu Kurka do PlusLigi mówimy o czymś wyjątkowym. To żywa legenda polskiej siatkówki – złoty medalista mistrzostw świata z 2018 roku, złoty medalista Ligi Światowej (2012) oraz Ligi Narodów (2013). Jest jedynym siatkarzem z naszego kraju, który dwa razy sięgał po mistrzostwo Europy (2009, 2023).

