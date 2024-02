Wielki dzień dla polskiej siatkarki. Wróciła do składu po niemal rocznej przerwie

Czołowa polska siatkarka i reprezentantka Polski Zuzanna Górecka zmagała się z poważną kontuzją od czasu drugiego finałowego meczu mistrzostw Polski pomiędzy ŁKS-em Comercecon Łódź a Developresem Rzeszów w sezonie 2022/23. Przyjmująca uszkodziła łąkotkę oraz więzadła krzyżowe przednie w kolanie, co wyeliminowało ją z gry na wiele miesięcy.

Zuzanna Górecka doznała poważnej kontuzji

Siatkarka poddała się operacji, a „Wprost” co jakiś czas informował o stanie zdrowia zawodniczki. Pod koniec lipca na drugiej konferencji Clout MMA, w której występował partner siatkarki – Zbigniew Bartman dowiedzieliśmy się, że jej rehabilitacja przebiega bardzo dobrze i mimo cierpienia zagryzała zęby i walczyła o powrót do pewnej sprawności.

Na samej gali, która odbyła się na początku sierpnia 2023 roku, Zuzanna Górecka zdradziła nam, że na boisku siatkarskim zobaczymy ją najprawdopodobniej dopiero w lutym. – Tak się ogólnie przyjęło, że po tej kontuzji wraca się po dziewięciu miesiącach, więc tego się trzymam, bo nie chcę też tego przyspieszać. Jeśli bym zaczęła grać wcześniej, istnieje ryzyko odnowienia urazu, czego nie chcę, bo jestem jeszcze młoda i cała kariera przede mną. Chcę w 100 proc. wyleczyć tę nogę i wrócić silniejsza – mówiła.

Zuzanna Górecka wraca po prawie rocznej absencji

Z czasem Zuzanna Górecka mogła wrócić do treningów z zespołem, mimo że początek sezonu oglądała zza band reklamowych. Dobrą wiadomość dla swoich kibiców ŁKS Commercecon Łódź przekazał we wtorek 20 lutego tuż przed meczem Ligi Mistrzyń. Przyjmująca reprezentacji Polski znalazła się w kadrze na mecz z Vero Volley Milano.

„W składzie meczowym na mecz 1/4 CEV Ligi Mistrzyń: ŁKS Commercecon Łódź – Vero Volley Milano witamy Zuzannę Górecką” – czytamy w klubowych mediach społecznościowych.

To jest pierwszy raz, od maja 2023 roku, kiedy zawodniczka znalazła się w składzie meczowym. Górecka trochę została rzucona na głęboką wodę, bo o miejsce w półfinale Ligi Mistrzyń powalczy z utytułowanym włoskim klubem, który w swoich szeregach ma wiele gwiazd kobiecej siatkówki.

To spotkanie rozpoczęło się o godz. 18:00. W pierwszej partii łodzianki miały niewiele do powiedzenia i przegrały 18:25. Z kolei w drugim secie role się odwróciły i rozbiły Włoszki 25:14. Zuzanna Górecka pojawiła się na zagrywkę i poprawę przyjęcia i po chwili schodziła. Trener oszczędza swoją gwiazdę, by oswoiła się z grą po prawie rocznej przerwie. W kolejnych dwóch setach zawodniczki ŁKS-u nie miały zbyt wiele do powiedzenia. Mistrzynie Polski przegrały te partie 18 i do 14.

