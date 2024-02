Wilfredo Leon przerwał milczenie. Rozwiał wszelkie wątpliwości

W kontekście dołączenia Wilfredo Leona do PlusLigi najwięcej mówi się o Grupie Azoty ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, która po sezonie pożegna się ze swoimi liderami – Aleksandrem Śliwką, Łukaszem Kaczmarkiem i Bartoszem Bednorzem. Jednym z ich następców ma być powracający po pięciu latach Bartosz Kurek, który – zdaniem dziennikarzy – podpisał już kontrakt z aktualnymi wicemistrzami Polski.

Wilfredo Leon przerwał milczenie. Powiedział o grze w PlusLidze

Niedawno w podcaście „Szósty Set” żona Wilfredo Leona – Małgorzata skomentowała plotki dotyczące jej męża. Jej zdaniem PlusLiga jest dla niego obecnie priorytetem ze względu na rodzinę. – Sama PlusLiga nie jest wykluczona. Wszystkie kierunki są jeszcze mocno otwarte, nie ma jeszcze decyzji. Wilfredo daje sobie czas, by się zastanowić. Zależy mu, żeby już teraz w tej PlusLidze zagrać. Wydaje mi się, że taki jest teraz priorytet, choć wszystko będzie zależało od ofert, które będą na stole – mówiła niedawno.

Teraz głos zabrał sam zainteresowany. Przyjmujący Sir Susa Vim Perugii porozmawiał z Edytą Kowalczyk z „Przeglądu Sportowego”, a nagranie z udziałem reprezentanta Polski pojawiło się w programie „Misja siatka”. Wilfredo Leon w kilkuminutowym nagraniu potwierdził, że wciąż trwają negocjacje. – Na razie jestem tu, ale marzę również o polskiej lidze – stwierdził otwarcie.

Przyjmujący ponadto zdradził, jakie warunki klub musi spełnić, by zechciał w nim występować. – Myślę, że gra w polskiej lidze jest bardziej prawdopodobna niż kiedyś. Na razie są prowadzone rozmowy i zobaczymy, co będzie dalej. Najważniejszy jest komfort dla rodziny, po drugie musi to być drużyna, która walczy o złoto na każdej imprezie i po trzecie musi to być zespół, w którym będę grał – zakończył.

