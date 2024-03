Tomasz Fornal przyjął intrygujący zakład. Odważna deklaracja

Przed nami finałowe mecze Pucharu Polski siatkarzy. W jednym z półfinałów zmierzą się ze sobą Projekt Warszawa oraz Jastrzębski Węgiel. W związku z tym starciem na konferencji prasowej pojawił się Andrzej Wrona (z tej pierwszej drużyny) oraz Tomasz Fornal (z tej drugiej). W trakcie rozmowy z przedstawicielami mediów doszło do zabawnej sceny, którą sprowokował były reprezentant Polski.

Andrzej Wrona złożył propozycję Tomaszowi Fornalowi

Wszystko zaczęło się jednak od tego, iż Wrona pogratulował swojemu rywalowi podpisania nowego kontraktu. 1 marca mistrzowie Polski ogłosili przedłużenie umowy z przyjmującym, z czego zresztą on sam się cieszył pomimo otrzymania innych atrakcyjnych propozycji. – Oferta z Jastrzębskiego Węgla była na tyle fajna i interesująca, że stwierdziłem, że skoro jest mi tu dobrze i wszystko idzie, to lepiej nie zmieniać – mówił Fornal cytowany w oficjalnym komunikacie.

Następnie Wrona postanowił rzucić wyzwanie młodszemu koledze i zaproponował mu zakład. – Tomek, mógłbyś obiecać, że na finał przefarbujesz włosy na kolor pucharu, czyli magentę. Wtedy na bank 15 tysięcy osób przyjdzie obejrzeć mecz na żywo. Jest szansa na taką deklarację? – zapytał 35-latek.

Tomasz Fornal przyjął wyzwanie

Co ciekawe siatkarz reprezentacji Polski postanowił zgodzić się na propozycję przeciwnika, aczkolwiek w nieco zmodyfikowanej wersji. – Trudno będzie tak szybko to ogarnąć, ale możemy umówić się inaczej: zrobię to, jeśli wygramy puchar – zadeklarował zawodnik Jastrzębskiego Węgla.

Abyśmy zobaczyli Fornala w nowej fryzurze, mistrzowie Polski będą musieli wygrać dwa mecze z najbliższy weekend. Najpierw drużyna prowadzona przez Marcelo Mendeza zmierzy się z Bogdanką LUK Lublin, a jeśli zatriumfuje, w finale spotka albo Projekt Warszawa z Andrzejem Wroną w składzie, ale Aluron CMC Wartę Zawiercie.

