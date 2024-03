Kolejny polski siatkarz ma trafić do Japonii. Ujawniono szczegóły

Liga japońska to atrakcyjny kierunek dla polskich siatkarzy. Od kilku lat w V-League występuje Bartosz Kurek, grając w Wolfdogs Nagoya. Wcześniej legendą Panasonic Panthers został Michał Kubiak. Kurek natomiast od nowego sezonu ma wrócić do Polski, ale to nie oznacza, że nie będziemy mieli kolejnych swoich reprezentantów w kraju kwitnącej wiśni. Do Suntory Sunbirds ma trafić Aleksander Śliwka, który z Grupą Azoty-ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle wygrał wszystko, co mógł. To jednak nie koniec.

Michał Muzaj ma zagrać w stolicy Japonii

Portal sport.tvp.pl, powołując się na dwa źródła, poinformował, że drużynę Tokyo Great Bears wzmocni Michał Muzaj. To nieoczekiwany transfer. Muzaj to oczywiście bardzo znane nazwisko, reprezentant Polski. Wydaje się jednak, że poprzednie sezony miał lepsze od tego obecnego, który spędza w PSG Stali Nysa. Przypomnijmy, że wcześniej grał między innymi w Asseco Resovii Rzeszów, PGE Skrze Bełchatów czy Jastrzębskim Węglu.

O sprawie poza sport.tvp.pl poinformował także Jakub Balcerzak na platformie X. W tym sezonie Tokyo Great Bears zajmuje siódme miejsce w ligowej tabeli.

Japonia wyrywa wybitnych graczy

Następny sezon w Japonii zapowiada się bardzo ciekawie. Już teraz kibice nie mogą narzekać na poziom rozgrywek, a tymczasem w kolejnej kampanii zostanie zwiększony limit obcokrajowców dla wszystkich ekip. Dotychczas tylko jeden siatkarz spoza Japonii mógł się znajdować w składzie, a teraz będzie już ich dwóch.

Jak podkreśla portal sport.tvp.pl, to oznacza wzmożony ruch na giełdzie transferowej. Kluby budują mocne kadry, a królami polowania będą najprawdopodobniej działacze JTEKT Stings. Tam mają bowiem trafić Amerykanin Torey Defalco i Brazylijczyk Ricardo Lucarelli.

