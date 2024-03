Japończycy ściągają zawodników z polskich klubów. Zapowiada się kolejny transfer

W przyszłym sezonie w japońskiej V-League zostanie zwiększony limit obcokrajowców. To sprawia, że działacze większości klubów szukają dodatkowych graczy spoza Japonii. Jako że PlusLiga jest jedną z najlepszych lig świata, to właśnie tam zerkają sternicy ekip z kraju kwitnącej wiśni. I udaje im się przekonać do transferu niektórych graczy.

Ferreira dołączy do Muzaja

Kilka dni temu portal sport.tvp.pl informował, że z PSG Stali Nysa do Tokyo Great Bears przeniesie się Maciej Muzaj. Tę wiadomość potwierdził świetnie znający siatkarskie realia Jakub Balcerzak. Teraz z kolei okazuje się, iż razem z Muzajem w zespole ma występować inny zawodnik znany z polskich boisk. To Alexandre Ferreira, który na co dzień jest siatkarzem Bogdanki LUK Lublin.

„Ferreira w nadchodzącym sezonie ligowym ma występować dla japońskiego Tokyo Great Bears. Portugalczyk występował będzie w ekipie ze stolicy Japonii wraz z atakującym reprezentacji Polski Maciejem Muzajem” – czytamy na profilu Balcerzaka.

Śliwka też przejdzie do Japonii

Już wcześniej stało się jasne, że Grupę Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle na rzecz klubu z Japonii opuści Aleksander Śliwka. Jeden z najlepszych polskich siatkarzy przeniesie się do Suntory Sunbirds.

Podwyższenie limitu obcokrajowców do dwóch w jednej drużynie sprawia, że podczas spotkania będzie mógł występować na boisku razem ze znanym Rosjaninem Dmitrijem Muserskim.

Nie można także wykluczyć innych transferów z Polski do Japonii. W drugą stronę wędruje natomiast Bartosz Kurek, który po udanym okresie spędzonym w Azji wraca do ojczyzny, by zasilić wspomnianą wcześniej ekipę z Kędzierzyna-Koźla. Do końca sezonu jednak 35-latek postara się zrobić wszystko, aby zdobyć kolejne mistrzostwo Japonii w barwach Wolfdogs Nagoyi.

