Skandal z udziałem gwiazdy siatkówki. Szarpała się na scenie z piosenkarką

Ebrar Karakurt to jedna z najlepszych atakujących świata. Zawodniczka po sezonie spędzonym u boku Stefano Lavariniego w Igorze Gorgonzola Novara zamieniła Włochy na Rosję. Od obecnego sezonu reprezentuje barwy Lokomotiwu Kaliningrad, zespołu, w którym w latach 2021-2022 występowała Malwina Smarzek. Znana z kontrowersyjnych zachowań 24-latka znów dała o sobie znać w wymiarze pozasportowym.

Ebrar Karakurt zaatakowała piosenkarkę na scenie

Turczynka nieraz popadała w kłopoty. Na boisku słynie z dobrej gry, ale i ekspresyjnych posta, które czasem niosła oznaki nieposzanowania rywala. Tym razem sprawa dotyczy zdarzeń w czasie wolnym Karakurt. W przerwie od spotkań w Rosji zawodniczka udała się do ojczyzny. Spędziła weekend w Stambule, gdzie między innymi bawiła się w klubie.

To właśnie tam miało dojść do zdarzenia, przez które mówi się dziś wiele o Karakurt. Według doniesień tureckich mediów będąca pod wpływem alkoholu zawodniczka miała wejść na scenę i usiłować wyrwać mikrofon dającej koncert artystce Melsum Erdost. Chciała sama śpiewać, lecz wywiązała się awantura. Po szarpaninie zareagowała ochrona, która wyrzuciła atletkę z klubu. Zdarzenie w mediach społecznościowych potwierdziła sama Erdost, która stwierdziła, że gdyby sprawa sama nie wyszła na jaw, ona by o niej nie wspominała.

„Wkroczyła na scenę i ze złością wyrywała mi mikrofon, wciskając mi go do ust. Moja warga nadal jest spuchnięta i fioletowa. Jeśli ona to widzi, chcę tylko powiedzieć, że moja miłość i wiara w nią zniknęła” – napisała w mediach społecznościowych Erdost.

Reprezentacja Turcji powalczy na igrzyskach

Karakurt nie odniosła się jeszcze do sprawy. Zawodniczka uchodzi w kraju za wielką gwiazdę, będąc ważną postacią kadry Daniele Santarellego. Podobnie jak zespół Nikoli Grbicia, tak i ekipa Włocha w ubiegłym sezonie wygrała wszystkie możliwe rozgrywki.

