Czy to koniec słynnego polskiego klubu? Rzecznik PLS komentuje zamieszanie

Grupa Azoty Chemik Police to jeden z najbardziej utytułowanych klubów w historii polskiej siatkówki kobiet. W historycznej klasyfikacji klub plasuje się na trzecim miejscem pod względem mistrzostw kraju. Choć ubiegły sezon w wykonaniu zespołu z województwa zachodniopomorskiego można nazwać sporym rozczarowaniem, to w obecnym zakończą fazę zasadniczą na pierwszym miejscu.

Rzecznik PLS komentuje sprawę słynnego klubu

Wyniki sportowe w ostatnich dniach znalazły się w cieniu komunikatu prasowego. Chemik poinformował o trudnej sytuacji spowodowanej wycofaniem się głównego sponsora, Grupy Azoty. Spółka Skarbu Państwa przeżywa problemy finansowe, które oddziałują na zespół siatkarski. Przedsiębiorstwo od lat jest głównym sponsorem klubu, gwarantującym miliony złotych budżetu.

Według doniesień medialnych trwa „rozkupowanie” zawodniczek Chemika. Wiele z nich może trafić do ligowych rywali z Rzeszowa i Łodzi. Zdaniem Kamila Składowskiego, rzecznika PLS, zarządcy rozgrywek Tauron Ligi, sytuacja policzanek, jeśli chodzi o obecny sezon, jest spokojna. Klub ma dokończyć rozgrywki. Składowski w programie "7. strefa" w Polsacie Sport nawiązał przy okazji do historii Trefla Gdańsk, który po wycofaniu się firmy Lotos kilka lat temu pomimo ogromnych problemów poradził sobie.

– Chemik zagrał już ostatni mecz rundy zasadniczej, wygrał tę rundę i ten etap jest zamknięty. Zarząd PLS jest w stałym kontakcie z zarządem klubu z Polic. Informacje, które stamtąd docierają, są uspokajające. Wszystko wskazuje na to, że drużyna dogra sezon do końca – powiedział Składowski. – Pamiętamy jak kilka sezonów temu Lotos wycofał się ze sponsorowania drużyny Trefla, dzisiaj gdańszczanie są w ligowej czołówce. Klub przetrwał ten trudny czas i spłacał pewne zobowiązania. Mam nadzieję, że w Policach będzie tak samo – nawiązał do historii Trefla Gdańsk rzecznik PLS.

Chemik Police zagra w ćwierćfinale Tauron Ligi

Choć faza zasadnicza Tauron Ligi zakończy się w poniedziałek, to już wiadomo, że rywalem Chemika w ćwierćfinale będzie Energa MKS Kalisz. W ostatniej kolejce oba zespoły mierzyły się ze sobą. Triumfował klub Marco Fenoglio 3:0.

