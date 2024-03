Projekt Warszawa z cennym triumfem nad Wartą. Show Bartłomieja Bołądzia

W niedzielne popołudnie na warszawskim Torwarze spotkały się dwie ekipy, które w ostatnich tygodniach wznosiły puchary. Projekt Warszawa triumfował w Pucharze Challenge, pokonując Vero Volley Monzę. Z kolei Aluron CMC Warta Zawiercie w turnieju finałowym o Puchar Polski pokonała warszawian oraz Jastrzębski Węgiel. W plusligowym starciu górą byli jednak gospodarze. Wygrali 3:1 i wyprzedzili zespół Michała Winiarskiego w tabeli.

Projekt mknął po zwycięstwo

Spotkanie wyraźnie lepiej rozpoczęli zawiercianie. Zbudowali przewagę kilku punktów, którą jednak w nadspodziewanie łatwy sposób stracili jeszcze przed drugą połową seta. Wtedy do gry weszli warszawianie, którzy przejęli inicjatywę. Mimo to o losach partii musiała zadecydować długa gra na przewagi. Set balle mieli zarówno gospodarze, jak i goście. Finalnie 32:30 triumfowali siatkarze Piotra Grabana.

Warszawie napędzeni wygraną dobrze weszli w kolejną partię. Wypracowali sobie przewagę 7:2, ale z czasem wynik wyrównał się podobnie jak kilkadziesiąt minut wcześniej. Ofensywa Projektu opierała się głównie na świetnie dysponowanym Bartłomieju Bołądziu. Z kolei Michał Winiarski mógł liczyć na swojego atakującego, Karola Butryna. Końcówka seta zmierzała w kierunku ponownej gry na przewagi, gdy Projekt włączył wyższy bieg. Wypracował sobie paropunktowe prowadzenie i wygrał 25:21.

Warta Zawiercie z dużym oporem względem gospodarzy

W trzeciej partii początkowo prowadziła Warta. Po stracie dwóch setów nie mogli sobie pozwolić na większe straty. Tymczasem w okolicy dziesiątego punktu do akcji wzięła się ekipa Piotra Grabana. Zwycięzcy Pucharu Challenge objęli prowadzenie, które trzymali praktycznie do końca seta. Praktycznie, bo do rozstrzygnięcia partii potrzebna była gra na przewagi. Bliska triumfu 3:0 drużyna ze stolicy przegrała do 24.

Czwarty set przebiegał w innym kierunku. To Warta przez większość partii prowadziła. Zasadnym stało się myślenie o tie-breaku, bowiem zespół Michała Winiarskiego napędzony poprzednim setem radził sobie bardzo dobrze. Przełom nastąpił w końcówce meczu. Gra stała się bardziej wyrównana, a po chwili do gry wszedł Projekt, który ze stanu 21:22 doprowadził do zwycięstwa 25:23.

Projekt Warszawa walczy wraz z Wartą Zawiercie o dobrą pozycję

Najlepszym zawodnikiem meczu wybrano Bartłomieja Bołądzia. Atakujący reprezentacji Polski zdobył aż 31 punktów.

W tabeli PlusLigi Aluron CMC Warta Zawiercie zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 59 punktów. Projekt Warszawa ma tyle samo „oczek”, lecz po niedzielnym meczu znalazł się przed „Jurajskimi Rycerzami”.

