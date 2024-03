Przejmujące wyznanie gwiazdy polskiej siatkówki. „Najważniejsze, by się nie poddawać”

W ostatnich latach Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przyzwyczaiła swoich kibiców do wielkich sukcesów. Wystarczy powiedzieć, że kędzierzynianie wygrali trzy edycje Ligi Mistrzów z rzędu. W tym sezonie nie było im dane obronić tytułu. ZAKSA nie mogła także zwyciężyć w Pucharze Polski. Głównym powodem tych faktów są kontuzje, które nawiedziły zespół.

Bartosz Bednorz podzielił się spostrzeżeniami

Wśród grupy kontuzjowanych graczy był Bartosz Bednorz. Jedna z najważniejszych postaci polskiej siatkówki w poniedziałek zabrała głos w mediach społecznościowych. Przyjmujący ZAKSY dał do zrozumienia, jak trudny sezon jest to dla niego oraz kolegów z zespołu.

„To jeden z najtrudniejszych sezonów jakie grałem, ze względu na ilość kontuzji które mieliśmy w całej drużynie. Jest ciężko to prawda, ale takie momenty w życiu sportowca się zdarzają i najważniejsze, to nigdy się nie poddawać i walczyć do samego końca. Najlepsze jeszcze przed nami, wierzę w to. Po każdej burzy wychodzi słońce. Pamiętajcie” – wyznał na Instagramie.

ZAKSA powoli wychodzi z potrzasku

Kędzierzynianom pozostała walka w PlusLidze. ZAKSA jest w grze o awans do fazy play-off. Po serii czterech zwycięstw z rzędu nadeszła porażka wyjazdowa z Bogdanką LUK Lublin. Jest to powód do niepokoju, ale z drugiej strony do drużyny wracają najważniejsi gracze.

W Lublinie na boisku zameldowali się Łukasz Kaczmarek oraz Aleksander Śliwka. Ten pierwszy zmaga się z depresją i być może ostatnie słowa z wpisu Bednorza są skierowane także do niego. Śliwka natomiast wrócił po dłuższej przerwie spowodowanej urazem palca. Jeśli wszyscy siatkarze włącznie z Bednorzem dojdą do wysokiej dyspozycji, to ZAKSA może jeszcze napsuć szyki wyżej sklasyfikowanym przeciwnikom.

