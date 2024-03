ZAKSA będzie miała nowego trenera. Bardzo chciałby sprawdzić się w PlusLidze

W sezonie 2023/24 los nie oszczędza ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, która od dłuższego czasu mierzy się ze sporym kryzysem. Wciąż nie jest wykluczone to, że mistrzowi Europy z poprzedniego sezonu nawet nie zakwalifikują się do fazy play-off PlusLigi, ponieważ nad dziewiątą PSG Stalą Nysa mają tylko jeden punkt przewagi. W minionych miesiącach do jednej zmiany na stanowisku trenera w tej drużynie już doszło, a niebawem powinniśmy spodziewać się kolejnej.

Problemy ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

Będzie to bez wątpienia efekt gruntownej przebudowy zespołu, do której dojdzie latem. Z ekipą mają się pożegnać dotychczasowi liderzy, między innymi Aleksander Śliwka, Bartosz Bednorz czy Łukasz Kaczmarek. Kto przyjdzie w ich miejsce? Niemal pewny jest transfer Bartosza Kurka, czyli obecnego kapitana reprezentacji Polski. ZAKSA marzy też o ściągnięciu do siebie Wilfredo Leona. O przyjmującego walczy jednak wiele klubów. Do tego jakiś czas temu mówiło się o bardzo prawdopodobnych przenosinach Michała Kubiaka właśnie do Kędzierzyna-Koźla.

Powoli wyjaśnia się również kwestia tego, kto poprowadziłby przebudowaną drużynę. Według doniesień Kamila Drąga z „Przeglądu Sportowego” nie byłby to obecny trener. – Losy Adama Swaczyny są już przesądzone – napisał dziennikarz. To właśnie ten szkoleniowiec przejął ZAKSĘ, gdy ta w styczniu mu podziękowała.

Andrea Giani nowym trenerem ZAKSY?

Kto zatem zastąpi Polaka? – ZAKSA od przyszłego sezonu chce zatrudnić Włocha Andreę Gianiego, kiedyś słynnego zawodnika, a obecnie selekcjonera reprezentacji Francji. Giani do tej pory prowadził trzy reprezentacje narodowe (wcześniej Słowenię i Niemcy) oraz kluby w Serie A, teraz chciałby spróbować sił w PlusLidze – twierdzi Drąg.

Włoski trener ma w swoim CV sporo sukcesów, między innymi złoty medal Ligi Narodów zdobyty w 2022 roku z Francją, srebro w mistrzostwach Europy wywalczone z Niemcami w 2017, czy też dwa lata wcześniej ze Słowenią. Do tego dwukrotnie triumfował w Pucharze Challange i raz w Pucharze CEV.

