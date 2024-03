Jastrzębski Węgiel szykuje sensacyjny transfer. Zaskakujące doniesienia

Mimo że sezon PlusLigi powoli zbliża się do fazy play-off, kluby już szukają wzmocnień na następną kampanię. Do tej pory Jastrzębski Węgiel skupiał się na utrzymaniu swoich najlepszych zawodników – Norberta Hubera i Tomasza Fornala, co im się udało. Ponadto od jakiegoś czasu w mediach mówi się, że do drużyny dołączy Łukasz Kaczmarek, który miał postanowić o odejściu z Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, jeszcze jak prezesem był Piotr Szpaczek.

Zaskakujące doniesienia. Jastrzębski Węgiel zakontraktuje nowego rozgrywającego?

Ponadto do klubu ma dołączyć Timothee Carle. Francuski przyjmujący gra obecnie w zespole Berlin Recycling Volleys i w czasie swojej kariery czterokrotnie wygrywał ligę niemiecką, a ponadto Puchary i Superpuchary tego kraju. Z Jastrzębskim Węglem pożegna się na pewno Jean Patry, który głośno powiedział o tym, że chciał zostać w PlusLidze, ale się nie uda, więc jest bardzo rozczarowany.

W poniedziałek 11 marca pojawiła się zaskakująca informacja nt. chęci zakontraktowania przez Jastrzębski Węgiel nowego rozgrywającego. Rzekomo, zdaniem VoleyActu mistrzowie Polski ma być zainteresowany Argentyńczykiem Maximiliano Chirvino.

„Polski zespół Jastrzębski Węgiel i jeden z czeskich klubów wyrazili zainteresowanie argentyńskim rozgrywającym Maximiliano Chirivino” – czytamy.

Rozgrywający mierzy jedynie 178 cm wzrostu

Dla wielu może być to zaskoczenie, bo 35-letni rozgrywający mierzy jedynie 178 cm wzrostu.

W odpowiedzi na powyższy wpis jeden z kibiców zapytał w komentarzu, „czy jest dobry”. Serwis odpowiedział, że był wśród czterech nominowanych do nagrody dla najlepszego rozgrywającego. „Duże kluby są nim zainteresowane. Nawet jeśli niektórzy skupiają się na jego rozmiarze (178 cm wzrostu – przyp. red), tak, jest dobry” – czytamy.

Część swojej kariery Macimiliano Chirvino spędził w Argentynie. Dopiero w 2020 roku postanowił udać się na transfer do Europy. Ostatecznie trafił do Francji. Rozgrywający gra aktualnie w drużynie Spacer's Toulouse Volley. Wcześniej reprezentował barwy takich klubów jak: Arago de Sete, Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique, Club Ciudad de Buenos Aires, River Plate, Lomas Voley, Bolivar Voley, Boca Juniors, czy Puerto San Martin Voley.

