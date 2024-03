Były gracz Jastrzębskiego Węgla i Ziraatu porównał oba kluby. Wskazał faworyta

Jastrzębski Węgiel jest ostatnim polskim przedstawicielem w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Pomarańczowi dotarli do półfinału, gdzie w pierwszym spotkaniu zmierzą się z mistrzem Turcji Ziraatem Bank Ankara.

Dawid Konarski porównał oba zespoły

W obu zespołach w przeszłości występował Dawid Konarski, który obecnie broni barw PGE GiEK Skry Bełchatów. Atakujący został zapytany przez przedstawicieli PlusLigi o oba zespoły. – Faworytem tego starcia półfinałowego będzie drużyna Jastrzębskiego Węgla, bo jest mocniejszym zespołem, po prostu. Ma dużo bardziej zbilansowaną linię przyjęcia. Na rozegraniu i środku siatki też jest zdecydowana przewaga naszego zespołu – stwierdził.

– Ale po drugiej stronie siatki oczywiście nie brakuje klasowych zawodników i jeżeli swój dzień będzie miał Anderson czy Ter Maat, a Camejo sobie przypomni swoją najlepszą grę z lat wcześniejszych, to mogą być groźni. Jeżeli trafią serwisem, to będą niebezpieczni. Mają z czego postawić naprawdę dobry blok – dodał.

O której i gdzie oglądać mecz Jastrzębski Węgiel – Ziraat Bank Ankara?

Mimo to zdaniem Dawida Konarskiego Jastrzębski Węgiel znajduje się na wyższym poziomie technicznym. – W takich typowych elementach, jak walka na wysokiej piłce i asekuracja, to przewaga jest zdecydowanie po stronie Jastrzębia. Jastrzębski Węgiel powinien to wykorzystać i awansować do finału. Jakościowo, jako zespół, jastrzębianie są zdecydowanie lepszą drużyną i wierzę w awans Jastrzębskiego Węgla do finału. Może inaczej. Jeżeli przeszedłby Ziraat, nie byłaby to jakaś wielka sensacja, ale na pewno niespodzianka – kontynuował.

Już w środę Jastrzębski Węgiel podejmie przed własną publicznością Ziraat Bank Ankara w półfinale Ligi Mistrzów. Początek tego spotkania już w środę o godz. 20:30. Transmisję na żywo z tego starcia będzie można oglądać na antenie Polsatu Sport oraz w internecie w serwisach streamingowych online, np. Polsat Box Go.

