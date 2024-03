Godny pochwały gest Nikoli Grbicia. Udzielił kilku rad młodemu siatkarzowi

Matija Milanović jest uznawany za najbardziej obiecującego zawodnika serbskiej siatkówki. Rozgrywający gra w zespole Wojwodiny Nowy Sad i mimo młodego wieku, poprowadził swoją drużynę do Superpucharu i Pucharu Serbii.

Piękny gest Nikoli Grbicia

W podkaście „Serviranje sa Ivanom i Vemom” siatkarz zdradził, że jego idolem jest Nikola Grbić. 19-latek zdradził również, że gdyby miał tylko taką okazję, zadałby selekcjonerowi reprezentacji Polski kilka pytań.

– Zapytałbym Nikolę, co ja, jako młody zawodnik, muszę zrobić jeszcze więcej, aby pewnego dnia osiągnąć swój cel i zostać zawodnikiem światowej klasy? Co powinno być moją główną motywacją, aby nigdy się nie poddawać – mówił jakiś czas temu.

Nikola Grbić odpowiedział młodemu siatkarzowi

Dziennikarze wyszli zawodnikowi naprzeciw i postanowili pomóc 19-latkowi w spełnieniu tego marzenia. Wysłali wcześniej wysłane pytania Nikoli Grbiciowi, a ten zdecydował się na nie odpowiedzieć. „Jeśli miałbym sprowadzić wszystko do krótkiej odpowiedzi, to kluczowa jest wytrwałość. Jesteś młodym zawodnikiem i z pewnością masz jeszcze wiele do poprawy w każdym elemencie. Ale ostatecznie wszystko sprowadza się do jednego: wytrwałości” – powiedział, cytowany przez serbski sportal.blic.rs.

„Po drodze napotkasz mnóstwo trudności, czekają cię momenty, w których będziesz się zastanawiał, czy jesteś wystarczająco dobry. Przyjdą momenty, które zniechęcą cię do tego sportu, np. zniechęcisz się, czy to swoim występem, czyimś komentarzem, porażkom lub czymkolwiek. Jeśli jednak przyjrzysz się bliżej, wspólnym mianownikiem wszystkich mistrzów zawsze jest to, że upadli, a potem wstawali. Nie poddali się, więc wytrwali do końca i po prostu osiągnęli to, co założyli. Zatem moim zdaniem wytrwałość jest najważniejszym aspektem i cechą kogoś, kto jest lub chce być najlepszy w tym, co robi” – dodał.

