Aluron CMC Warta Zawiercie się zbroi. Wielki transfer z ligi japońskiej

W tym sezonie Aluron CMC Warta Zawiercie zdobyła Puchar Polski i stanie także przed szansą na wywalczenie mistrzostwa kraju. Działacze jednak nie próżnują i już budują mocny skład na kolejny sezon. Z drużyny co prawda ma odejść mistrz olimpijski Trevor Clevenot, ale wiele wskazuje na to, że zastępstwo za Francuza zostało znalezione.

Aaron Russell w Zawierciu

Jak podaje portal sport.tvp.pl, do Aluron CMC Warty Zawiercie ma się przenieść Aaron Russell. To doświadczony amerykański siatkarz, brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Przyjmujący zdobywał medal także w mistrzostwach świata oracz cztery „krążki” w Lidze Narodów.

Transfer Russella to wielki sukces Kryspina Barana oraz innych działaczy. Obecnie bowiem Amerykanin jest zawodnikiem japońskiego JT Thunders. Występuje w tym zespole od 2022 roku. Wcześniej natomiast grał w tak uznanych ekipach jak: Sir Safety Perugia, Itas Trentino i Gas Sales Piacenza. Jego większość klubowej kariery jest zatem związana z włoską Serie A.

Michał Winiarski zostaje w klubie

Po finale Pucharu Polski otrzymaliśmy potwierdzenie, że z drużyną Jurajskich Rycerzy w kolejnym sezonie nadal będzie pracował Michał Winiarski. W Zawierciu cenią sobie współpracę z tym szkoleniowcem, który potwierdza także swoją klasę trenerską jako selekcjoner reprezentacji Polski.

Ponadto w zespole wciąż mają grać: Mateusz Bieniek, Bartosz Kwolek, czy też Miguel Tavares. Coraz więcej wskazuje także na to, że upada temat zakontraktowania Wilfredo Leona. Jego pensja bowiem byłaby zbyt wielkim obciążeniem dla klubu. Kryspin Baran marzył o zatrudnieniu przyjmującego reprezentacji Polski, ale jeśli rzeczywiście pozyska Russella, to nie będzie miał powodów do narzekań, biorąc pod uwagę właśnie obsadę przyjęcia.

