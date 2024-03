Polski klub straci swoją gwiazdę. Tureckie media są tego pewne

Za tym, co dzieje się w PlusLidze w kwestiach transferowych, momentami aż trudno nadążyć. Plotka goni plotkę, ale akurat ta informacja ma być już traktowana jako pewnik, a przynajmniej tak twierdzą media. Na jednym z tureckich portali pojawiła się informacja na temat tego, że Trevor Clevenot na pewno opuści Aluron CMC Wartę Zawiercie i przeniesie się nad Bosfor.

Trevor Clevenot przejdzie do Ziraatu Bankkart

Czy byłaby to sensacja lub chociaż niespodzianka? Niekoniecznie. Już jakiś czas temu Kryspin Baran wspominał, że liczy się z odejściem pewnych zawodników, a w tym gronie był także Francuz. Jego kariera w zespole, który niedawno wywalczył Puchar Polski, będzie więc krótka. 29-latek dołączył do ekipy prowadzonej przez Michała Winiarskiego przed sezonem 2023/24 i zaraz po jego zakończeniu go opuści.

Tak przynajmniej twierdzi serwis voleybolplus.com, na którym to pojawiło się lakoniczne, aczkolwiek konkretne doniesienie. „Ziraat Bankkart planuje już kadrę na kolejny sezon. Dołączy do niej przyjmujący Trevor Clevenot” – napisano w krótkim artykule.

Nieudany sezon tureckiej drużyny

Sprowadzenie reprezentanta Francji i mistrza olimpijskiego z Tokio ma pomóc tureckiej drużynie w powrocie na szczyt. W obecnym sezonie ekipa ta spisuje się poniżej oczekiwań. Co prawda doszła ona aż do półfinału Ligi Mistrzów, aczkolwiek w pierwszym meczu przegrała aż 0:3 z Jastrzębskim Węglem. Odrobienie tej straty w rewanżu będzie arcytrudne. Trzecie miejsce w lidze tureckiej również nie satysfakcjonuje nikogo w Ziraacie.

Dlatego właśnie szefostwo klubu planuje zainwestować w transfery, a jednym z nich ma być właśnie Trevor Clevenot. Ważnym argumentem dla Francuza w kwestii przenosin może być właśnie aspekt finansowy. Tajemnicą poliszynela jest fakt, iż nad Bosforem płaci się siatkarzom znacznie więcej niż w PlusLidze. Niewykluczone, że z tego powodu właśnie tam trafi też Wilfredo Leon, przymierzany ostatnio do kilku drużyn z Polski.

