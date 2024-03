Asseco Resovia stoi przed wielką szansą triumfu w Pucharze CEV. W pierwszym meczu rzeszowianie rozbili SVG Lueneburg 3:0. Jeśli w tym spotkaniu zdobędą co najmniej dwa sety, przypieczętują zdobycie pucharu.

Fabian Drzyzga zabrał głos przed finałem

Głos przed tym spotkaniem zabrał rozgrywający Resovii – Fabian Drzyzga, dla którego triumf w tym pucharze oznacza coś wielkiego. – Zdobycie każdego europejskiego pucharu to jest coś. Kto siedzi bardziej w siatkówce, wie, że wygranie Ligi Mistrzów jest trudniejsze, ale nie ma czego ujmować Pucharowi CEV – powiedział.

– We wtorek staniemy przed historyczną szansą zdobycia trofeum, którego żaden męski klub w Polsce jeszcze nie wygrał. Możemy więc oceniać wartość tego pucharu w różnych kategoriach, ale nikt z PlusLigi do tej pory go nie zdobył. To nie jest więc aż takie łatwe – dodał.

Zaskakujące wyznanie Fabiana Drzyzgi. Oficjalnie to potwierdził

Dla Fabiana Drzyzgi wywalczenie Pucharu CEV może być czymś wyjątkowym, gdyż – jak sam przyznał – po sezonie odchodzi z klubu. – To dla mnie potencjalnie bardzo duży sukces i, jeśli wygramy, na pewno będę miło go wspominać. Będzie to jedno z najważniejszych wyróżnień klubowych w mojej karierze – kontynuował.

– Zyska ono "drugie dno" z powodu okoliczności, które będą mu towarzyszyć. Wiem, że po tym sezonie odchodzę z Asseco Resovii Rzeszów. Będzie mi miło pożegnać się z klubem, mając taki sukces na koncie. Chciałbym być w nim dobrze wspominany – podkreślił.

Z Resovią pożegna się też trener Giampaolo Medei

Siatkarz nie chciał zdradzić, gdzie trafi, ale potwierdził, że na pewno w przyszłym sezonie nie będzie występował w tym klubie. Nie tylko rozgrywający podjął decyzję o odejściu z Asseco Resovii. Trener klubu z Rzeszowa – Giampaolo Medei, jak powszechnie wiadomo, po sezonie 2023/2024 trafi do Cucine Lube Civitanova.

– Myślę, że może do tej rywalizacji podchodzić w miarę podobnie do mnie. Na pewno chce pożegnać się miłym akcentem. Wygranie Pucharu CEV jest więc dla niego bardzo istotne. [...] Jeśli zagramy tak, jak na wyjeździe, wynik będzie przez nas odpowiednio kontrolowany i będziemy mieli szansę na zwycięstwo – zakończył.

Czytaj też:

Pełen emocji finisz w PlusLidze. Czy ZAKSA zostanie z niczym?Czytaj też:

Gwiazda siatkówki łączona z polskim klubem. Niespodziewany hit na horyzoncie