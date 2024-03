Kiedy Nikola Grbić ogłosi skład na igrzyska? Polski siatkarz spodziewa się walki

Mateusz Bieniek od lat uchodzi za pewny punkt reprezentacji Polski. Środkowy był członkiem kadry, która wygrała Ligę Narodów 2023. W finale zmagań doznał jednak kontuzji, która zabrała mu kolejne miesiące gry. Opuścił mistrzostwa Europy, a także kwalifikacje olimpijskie czy początek sezonu z Aluron CMC Wartą Zawiercie.

Mateusz Bieniek wie, jak trudnie zadanie ma Nikola Grbić

Zawodnik kadry Nikoli Grbicia od dłuższego czasu bez przeszkód rywalizuje w barwach klubu. Zdobył z nim Puchar Polski, czym zapisał się w historii zawierciańskiej siatkówki. Nie udało mu się zajść daleko w Pucharze CEV, gdyż na przeszkodzie stanął krajowy rywal, Asseco Resovia Rzeszów, późniejszy triumfator rozgrywek.

Bieńkowi bardzo zależy na tym, aby znaleźć się w kadrze Polski. W rozmowie z Przeglądem Sportowym stwierdził, że jest w stanie być trzynastym reprezentantem, który nie będzie mógł grać podczas turnieju. Wcześniej Kamil Semeniuk stwierdził, że nie wyobraża sobie siebie w tej roli. Bieniek dodał, że Nikola Grbić długo będzie czekał z decyzją dotyczącą finalnego składu. Sprawa ma się wyjaśnić po finałach Ligi Narodów, które ponownie odbędą się w Polsce.

– Chciałbym być z tą grupą, bo czuję się jej częścią i wiele lat życia poświęciłem reprezentacji, więc nie odmówiłbym wyjazdu, nawet gdybym miał pełnić rolę tego trzynastego gracza. Trzeba też zrozumieć punkt widzenia selekcjonera, który pewnie chce mieć zawodników „pod prądem” w razie kontuzji. Podejrzewam, że do finału Ligi Narodów trener Nikola Grbić nie podejmie decyzji co do składu na igrzyska i jeszcze w Łodzi będzie trwała rywalizacja o wyjazd do Paryża – powiedział Bieniek.

instagram

Kariera reprezentacyjna Mateusza Bieńka

Urodzony w Blachowni Mateusz Bieniek to mistrz świata z 2018 roku i zdobywca Ligi Narodów z 2023 roku. Ponadto ma w dorobku medale Pucharów Świata czy mistrzostw Europy z kadrą Polski.

Czytaj też:

Zaskakujące wyznanie Fabiana Drzyzgi. Oficjalnie to potwierdziłCzytaj też:

Niepokojący wpis gwiazdy ZAKSY. „Nadszedł czas...”