Miał trafić do ZAKSY, wybrał Rosję. Gwiazda siatkówki zmieni klub

Koniec sezonu klubowego oznacza coraz więcej informacji na temat składów zespołów w przyszłych rozgrywkach. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle nie może zaliczyć obecnych zmagań do udanych, więc mocno myśli o kolejnej odsłonie PlusLigi. Porażka w Lidze Mistrzów, brak awansu do Pucharu Polski czy wciąż trwająca batalia o miejsce w play-off – klub z województwa opolskiego przeżył w ostatnich miesiącach wiele.

Gwiazdor nie trafi do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

ZAKSA podobnie jak inne kluby jest już na finiszu kompletowania składu na przyszły sezon. W ostatnich tygodniach o ruchach do i z klubu mówiło się w mediach wiele. Wszystko wskazuje na to, że z ekipą trzykrotnych zdobywców Ligi Mistrzów pożegnają się trzy filary – Łukasz Kaczmarek, Bartosz Bednorz i Aleksander Śliwka. Pierwsi dwaj mają dołączyć do krajowych rywali, odpowiednio Jastrzębskiego Węgla i Asseco Resovii Rzeszów. Trzeci zwiąże się z ligą japońską.

Kędzierzynianie potrzebują mocnych zastępstw. Przebijają się nazwiska Bartosza Kurka, a ostatnio nawet Ousmanego Juantoreny. Z ZAKSĄ łączono również Earvina N’Gapetha, jednego z najlepszych, ale również najbardziej kontrowersyjnych siatkarzy na świecie. „Przegląd Sportowy” zwracał jednak uwagę na wysokie wymagania finansowe mistrza olimpijskiego z Tokio.

Z doniesień najprawdopodobniej nic nie przekuje się w rzeczywistość. Według rosyjskiego „BO Sport” N’Gpaeth w przyszłym sezonie przywdzieje koszulkę Lokomotiwu Nowosybirsk. Przyjmujący w przeszlośći grał już w rosyjskiej Superlidze. Reprezentował Kuzbass Kemerowo (2013/2014) i Zenit Kazań (2018-2021).

Kariera Earvina N’Gapetha

Earvin N’Gapeth to jeden z najbardziej znanych siatkarzy świata. Słynie z niecodziennych zagrań i zachowań. Przed laty był oskarżony o pobicie konduktora, potrącenie pieszych czy napaść seksualną. Obecnie reprezentuje barwy Halkbanku Ankara.

