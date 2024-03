Czy to będą decydujące dni w PlusLidze? Znany klub maksymalnie skomplikował sobie sytuację

PlusLiga to nie tylko walka o mistrzostwo Polski. To także walka o wejście do strefy play-off, o której ostatnio mówi się wiele w kontekście Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Równo emocjonująco robi się na dole, gdzie heroicznie walczący o zachowanie miejsca w elicie Enea Czarni Radom przegrali z PGE GiEK Skrą Bełchatów. Porażka przy nieszczęśliwym (dla radomian) wyniku może w poniedziałek sprawić, że poznamy pierwszego spadkowicza.

Walka o utrzymanie w PlusLidze

A dlaczego w poniedziałek? Wtedy bowiem zmierzą się ze sobą Cuprum Lubin i GKS Katowice. Poprzez porażkę Czarnych 1:3 ze Skrą zespół ze Śląska zapewnił już sobie utrzymanie. Tego komfortu nie ma za to jeszcze ekipa z województwa dolnośląskiego. Niemniej do zachowania miejsca w PlusLidze nie potrzebują cudów. Wystarczy, że w poniedziałek, 1 kwietnia nie przegrają do zera lub do jednego. Największy komfort sprawi jednak pewne zwycięstwo.

Teoretycznie spaść może jeszcze Exact Systems Norwid Częstochowa, lecz zawodnicy Leszka Hudziaka mają do rozegrania jeszcze trzy, a nie dwa mecze. W tabeli w krytyczniej sytuacji są Czarni, których utrzymanie będzie odbierane w kategoriach cudu. Na dwa mecze przed końcem sezonu zasadniczego ekipa Waldo Kantora ma 18 punktów. Cuprum posiada o pięć, a Norwid o sześć oczek „więcej”. Radomianie muszą modlić się nie tylko o same wygrane za trzy punkty, ale także o porażki za zero punktów pozostałych rywali. Szanse na to są bardzo małe.

Historia Czarnych Radom w PlusLidze

Enea Czarni Radom grają w PlusLidze od sezonu 2013/2014. Największe sukcesy święcili w latach dziewięćdziesiątych, gdy stary zespół Czarnych dwa razy zajął trzecie miejsce w mistrzostwach Polski, a także zdobył Puchar Polski.

Czytaj też:

Kto przewodzi kadrze Nikoli Grbicia? Aleksander Śliwka zaskoczył kibicówCzytaj też:

Polska siatkarka podbija ligę turecką. Może zostać w niej na dłużej