To może być kluczowa zmiana w reprezentacji Polski. Co zrobi Nikola Grbić?

Dyskusja dotycząca obecności atakującego Aluron CMC Warty Zawiercie w składzie reprezentacji Polski nie jest bezzasadna. Karol Butryn prezentuje się bardzo dobrze w trakcie sezonu ligowego na parkietach PlusLigi. To obecnie najlepiej serwujący, jeden z najlepiej punktujących, a co najistotniejsze, lider czołowej drużyny w kraju.

Nikola Grbić dokona zmian w kadrze przed IO 2024?

Butryn w rozmowie dla Wprost.pl został zapytany o kwestię obecności w reprezentacji m.in. w kontekście tegorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. Nie jest specjalną niespodzianką, że każdy sportowiec chciałby móc wziąć udział w najważniejsze imprezie na świecie. Butryn nie jest tu wyjątkiem.

– Wydaje mi się, że trudno będzie się jednak załapać do drużyny. Chłopaki są już zgrani ze sobą. Przez te dwa-trzy lata, odkąd jestem powoływany, funkcjonuje praktycznie ten sam skład, zwłaszcza na najważniejszych turniejach. Mówię konkretnie o najbardziej interesującej mnie pozycji atakującego. Będę walczył o wyjazd na igrzyska do końca. Mam wrażenie, że teraz jest ten decydujący moment, co do zdrowia zawodników i formy, kto jak będzie prezentował się w kluczowych meczach sezonu klubowego. Zobaczymy, jaką ostateczną koncepcję na igrzyska będzie miał trener Nikola Grbić – przyznał w rozmowie dla „Wprost” atakujący klubu z Zawiercia.

Dodajmy, że co do konkurentów na pozycji, niekwestionowaną „jedynką” na ataku wydaje się być Bartosz Kurek, kapitan drużyny. Łukasz Kaczmarek ma za sobą trudny czas, przerwę w treningach oraz graniu plus Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zalicza mocno przeciętny sezon, spoglądając na wyniki sportowe. Ciekawą opcją dla Grbicia jest też Bartłomiej Bołądź, atakujący błyszczący w szeregach Projektu Warszawa.

Karol Butryn z dziesiątą nagrodą MVP w tym sezonie PlusLigi

Co do siatkarza klubu z Zawiercia, atakujący w hitowym starciu świątecznym przeciwko Jastrzębskiemu Węglowi, ponownie zagrał rewelacyjnie. Butryna wybrano MVP spotkania, które zawiercianie wygrali za trzy punkty (3:1).

Ogranie aktualnych mistrzów Polski i to jeszcze w Jastrzębiu-Zdroju, robi wrażenie. Butryn przeciwko Jastrzębskiemu Węglowi zdobył swoją dziesiątą statuetkę MVP w sezonie. W PlusLidze nikt nie może pochwalić się lepszym dorobkiem.

