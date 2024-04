Lider ZAKSY bez ogródek po kolejnej porażce. „Trzeba to po prostu wziąć na klatę”

Wicemistrzowie Polski nadal mają nadzieję na awans do fazy play-off PlusLigi. Żeby tak się stało, Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle musiała wyciągnąć cokolwiek z dwóch ostatnich kolejek, w których na rozkładzie jazdy miała i ma dwa najlepsze zespoły tabeli. We wtorek Aluron CMC Warta Zawiercie wskazał siatkarzom ZAKSY miejsce w szeregu.

Bartosz Bednorz skomentował kolejną porażkę ZAKSY

Zawiercianie wygrali z zespołem z Kędzierzyn-Koźla w trzech setach. ZAKSA jedynie w ostatniej partii była w stanie przekroczyć barierę 20. punktów, do końca mając nadzieję na przedłużenie pojedynku. Ostatecznie gospodarze nie pozwolili na odbudowanie się rywalowi, a dzięki wygranej Aluron CMC Warta został nowym liderem tabeli PlusLigi.

– Gdybyśmy byli w dobrej sytuacji, to by był bardzo ciężki mecz. A w obecnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to był bardzo, bardzo ciężki mecz. W pierwszych dwóch setach zespół z Zawiercia jednak dominował. Natomiast było to spowodowane naszymi błędami, które nie powinny się zdarzyć, ale miały dzisiaj miejsce. Natomiast trzeci set, prowadziliśmy, ale niestety, zagrywki Mateusza Bieńka zrobiły swoje. Nie potrafiłem utrzymać tej piłki w końcówce. Jednak wysokość hali w Zawierciu jest, jaka jest i w każdej innej hali piłka dalej byłaby w grze. Tutaj niestety dotyka sufitu – ocenił mecz przed klubową kamerą ZAKSY Bartosz Bednorz, przyjmujący drużyny.

twitter

Sytuacja wicemistrzów Polski jest bardzo trudna. Do rozegrania pozostał już tylko sobotni mecz z… aktualnymi mistrzami kraju i to jeszcze na ich terenie. Jastrzębski Węgiel na pewno nie będzie chciał odpuścić, a jeśli ZAKSA nie zdobędzie jakiegokolwiek dużego punktu, to może smutno zakończyć sezon, bez miejsca w fazie play-off.

– Kończymy to spotkanie na 0:3. Jest na pewno rozczarowanie, żal, smutek. Jesteśmy sportowcami, nie od dziś taka sytuacja miała miejsce, w której przegrywamy. Trzeba to po prostu wziąć na klatę, iść dalej do przodu. Bez względu na to, w jakiej sytuacji będziemy walczyć do samego końca. Bo walczymy nie tylko dla siebie, ale też dla kibiców, dla tego klubu, który osiągnął bardzo dużo i cały czas mamy ten klub na swojej piersi. Więc wierzę w to, że wszyscy chcą dać z siebie tak naprawdę to, co mają najlepsze. Ale proszę mi wierzyć, że to nie jest łatwe – skwitował Bednorz.

Aluron CMC Warta Zawiercie nowym liderem PlusLigi

Warto oddać zwycięskiej drużynie trenera Michała Winiarskiego, że jest w ostatnich tygodniach w bardzo dobrej formie. Aluron CMC Warta po 29. kolejkach ma na swoim koncie aż 24 wygrane mecze. Dodatkowo na początku marca zawiercianie sięgnęli po Tauron Puchar Polski, ogrywając w finale Jastrzębski Węgiel.

Wydaje się, że perspektywa walki o podwójną koronę w kraju, jest w Zawierciu traktowana coraz bardziej realnie. Choć chętnych na mistrzostwo Polski znajdzie się jeszcze kilku, na czele ze wspomnianymi obrońcami tytułu z Jastrzębia-Zdroju.

Czytaj też:

Wzruszające pożegnanie Bartosza Kurka. Te słowa chwytają za serceCzytaj też:

To sprowadza Wilfredo Leona do Polski. Siatkarz zdradził powód transferu do PlusLigi