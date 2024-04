ZAKSA i Skra muszą liczyć na cud. AZS Olsztyn skomplikował ich sytuację

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle jest o krok od eliminacji z walki o medale PlusLigi Dojdzie do tego nie poprzez porażkę w fazie pucharowej, a poprzez brak awansu do play-offów. Trzykrotny triumfator Ligi Mistrzów notuje bardzo słaby sezon, w którym nie brakowało kontuzji. Mimo w miarę pełnego składu w ostatnich tygodniach może być już za późno na odrobienie strat i wdrapanie się do ósemki.

Indykpol AZS Olsztyn bliski gry w play-offach PlusLigi

Oprócz ZAKSY o awans do play-offów z ostatniego miejsca liczą się jeszcze PGE GiEK Skra Bełchatów oraz Indykpol AZS Olsztyn. Ci drudzy są w najlepszej pozycji. W środę nieoczekiwanie pokonali na wyjeździe Projekt Warszawa 3:2. Zawodnicy Javiera Webera byli bliscy wygranej za trzy punkty, gdyż posiadali w czwartym secie matchballe. Gdyby wówczas któregoś z nich wykorzystali, to nie byłoby dalszej dyskusji na temat walki o ósme miejsce, gdyż to oni by już sobie je zaklepali.

Zwycięstwo za dwa „oczka” „Akademików” oznacza, że w tabeli PlusLigi mają 42 punkty (8. Miejsce). Tuż za nimi plasuje się Skra Bełchatów z 39 punktami. Taki sam wynik mają Koziołki z Kędzierzyna-Koźla, lecz poprzez mniejszą liczbę zwycięstw zajmują 10. miejsce. Teoretycznie trzy punkty przewagi olsztynian powinno dawać im komfort. Niemniej z podanej trójki to oni mają najmniejszą liczbę wygranych, co w przypadku równiej liczby oczek stawia ich w najgorszym położeniu.

W ostatniej kolejce fazy zasadniczej PlusLigi w najgorszej sytuacji spośród trzech klubów jest jednak ZAKSA. Siatkarze Adama Swaczyny zmierzą się na wyjeździe z liderem Jastrzębskim Węglem, który nie jest jeszcze pewny pierwszego miejsca przed play-offami. Skra zagra u siebie z Barkomem-Każany Lwów, a AZS podejmie Ślepsk Malow Suwałki.

ZAKSA i Skra z utrudnionymi szansami na play-offy

Wygranie dwóch setów przez olsztynian zapewnia im występ w play-offach sezonu 2023/2024 PlusLigi, a zarazem skazuje Skrę i ZAKSĘ na bezpośrednią walkę o 9. miejsce. Bełchatowianie muszą liczyć na mocną porażkę AZS-u i triumf za trzy punkty z ekipą ze Lwowa, by wdrapać się na ósme miejsce. Z kolei ZAKSA oprócz wygranej 3:0 lub 3:1 nad finalistą Ligi Mistrzów, musi także oczekiwać na przegraną rywali z Warmii i Mazur (za 0 punktów) oraz liczyć na to, że Skra nie wygra za 3 punkty.

Czytaj też:

Słynny polski klub sprzeda licencję? Prezes PLS komentuje dla „Wprost”Czytaj też:

Michał Winiarski zaczarował PlusLigę. Aluron CMC Warta Zawiercie na szczycie!