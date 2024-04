Kibice docenili Norberta Hubera. Wyjątkowa nagroda dla siatkarza Jastrzębskiego Węgla

Wybór fanów siatkówki padł na Norberta Hubera. Konkurentami najlepszego blokującego PlusLigi byli: Karol Butryn (lider rankingu MVP i rankingu zagrywających), Bartłomiej Bołądź (czwarte miejsce w rankingu punktujących i atakujących) oraz Paweł Zatorski (pierwsze miejsce w rankingu przyjmujących). Można zatem powiedzieć, ze każdy zasłużył na wyróżnienie, ale to Huber zajął najwyższą lokatę w głosowaniu. Jego statystyki są imponujące.

Siedem statuetek MVP dla Hubera

Środkowy reprezentacji Polski był wiodącą postacią Jastrzębskiego Węgla w fazie zasadniczej PlusLigi. Wystarczy wspomnieć, że aż siedem razy otrzymywał statuetkę dla najlepszego zawodnika meczu.

Jeśli spojrzymy szerzej na liczby, to Huber wystąpił w 28 spotkaniach fazy zasadniczej. W swoim dorobku uzbierał 331 punktów, w tym aż 115 zdobytych blokiem. Z jego strony nie zabrakło również punktowych zagrywek (37) i wysokiej skuteczności w ataku (63 procent).

Przypomnijmy, że kibice mogli głosować na swoich ulubieńców za pośrednictwem serwisu X, Facebook, Instagram oraz Instastory.

Huber powalczy o mistrzostwo Polski

Ledwo co zakończyła się faza zasadnicza, a siatkarze już szykują się do gry w ćwierćfinałach PlusLigi. Jastrzębski Węgiel broni tytułu mistrzowskiego i swoją dyspozycją pokazuje, iż ma ogromną szansę na kolejne złoto. W ćwierćfinale rywalem ekipy z Jastrzębia-Zdroju będzie Indykpol AZS Olsztyn.

Co do formy Norberta Hubera, to zapewne z uwagą na jego poczynania spogląda trener reprezentacji Polski Nikola Grbić. Może się okazać, że środkowy będzie jednym z najważniejszych graczy kadry w tym roku, a przecież przed nami kilka ważnych wydarzeń z igrzyskami olimpijskimi na czele, gdzie biało-czerwoni chcą zawalczyć o złote medale.

