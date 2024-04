Warta Zawiercie uciekła spod topora! Nieoczekiwany bohater meczu

Aluron CMC Warta Zawiercie w fazie zasadniczej PlusLigi zajęła drugie miejsce. To zwiastowało, że ten zespół stać na walkę o mistrzostwo Polski. Jurajscy Rycerze w pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym z PSG Stalą Nysa wygrali 3:0, więc sytuacja przed rewanżem była klarowna. Potrzebowali na własnym terenie dwóch wygranych setów, by awansować do półfinału. Tymczasem okazało się, że to bardzo trudne zadanie.

PSG Stal Nysa zdominowała początek. Daniel Gąsior bohaterem

Drużyna prowadzona przez Daniela Plińskiego ochoczo weszła w spotkanie. To właśnie ekipa z Nysy wygrała dwa pierwsze sety. Najpierw to był triumf wynikiem 25:23, a następnie jeszcze wyżej (25:20). W Zawierciu mogły wtedy pojawić się nerwy, ponieważ triumf Stali 3:0 oznaczałby rywalizację w złotym secie.

To się jednak nie stało. W trzeciej partii gospodarze triumfowali 25:25, wracając do meczu. W następnym secie z kolei goście znów pokazali moc, ale tylko przez pewien czas. Prowadzili już 13:9, ale wtedy na zagrywkę wszedł Daniel Gąsior. Michał Winiarski miał nosa. Wprowadzony z kwadratu rezerwowych zawodnik kapitalnie serwował, demolując zasieki drużyny z Nysy. Zawiercianie szybko wrócili do kontaktu z rywalami, a potem jeszcze świetny serwis dołożył Bartosz Kwolek.

twitter

Później zawiercianie udźwignęli już ciężar, jaki na nich spoczywał. Zwycięzcy tegorocznej edycji Pucharu Polski rozhulali się w polu serwisowym, bo spustoszenie potrafił siać także Mateusz Bieniek. W końcówce czwartej partii Warta osiągnęła już kilkupunktową przewagę, której nie wypuściła do końca, triumfując 25:21. Wtedy zapewniła sobie awans do półfinału PlusLigi. Tie-break był zatem już rywalizacją na osłodę, którą wygrali gospodarze wynikiem 15:9.

Warta Zawiercie dołącza do Jastrzębskiego Węgla

Przypomnijmy, że wcześniej awans do najlepszej czwórki rozgrywek zapewnili sobie aktualni mistrzowie Polski, czyli Jastrzębski Węgiel. W dwumeczu ćwierćfinałowym pewnie uporali się z Indykpol AZS-em Olsztyn, tracąc tylko jednego seta.

Aluron CMC Warta Zawiercie w półfinale zmierzy się natomiast z kimś z pary Projekt Warszawa / Bogdanka LUK Lublin. Bliżej awansu jest Projekt, który wygrał pierwsze starcie w Lublinie wynikiem 3:1.

Czytaj też:

Jest wielkim nieobecnym w reprezentacji Polski. Właśnie przerwał milczenieCzytaj też:

Zwycięstwo Jastrzębskiego Węgla ma podwójne znaczenie. Wyjątkowy jubileusz trenera