Wielkie emocje w Warszawie! Projekt wyszarpał awans do półfinału PlusLigi

W pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym Projekt Warszawa pokonał Bogdankę LUK Lublin 3:1. To sprawiało, że warszawianie potrzebowali dwóch wygranych setów do tego, by awansować do półfinału PlusLigi. To okazało się niezwykle trudnym zadaniem, bo LUK był świetnie dysponowany w niedzielne popołudnie.

Bogdanka LUK Lublin doprowadził do złotego seta

W pierwszej partii początkowo obie drużyny szły punkt za punkt, ale od połowy seta to lublinianie uzyskali kilkupunktową przewagę, którą utrzymali do końca. Wiele piłek otrzymywał Damian Schulz i zdobył dla gości pięć punktów w tym elemencie. Świetnie prezentował się w polu serwisowym, notując na swoim koncie trzy asy. To głównie jego postawa pozwoliła drużynie z Lublina wygrać seta.

Po tej partii lublinianie jeszcze bardziej wznieśli się na wyżyny swoich umiejętności, a Projekt zaczynał wyglądać na drużynę, która nie trzyma ciśnienia w ważnych momentach. U gości znów doskonale prezentował się Schulz, atakując na wyższym procencie skuteczności niż w inauguracyjnym secie (73 proc.). Tym razem podopieczni Massimo Bottiego zwyciężyli 25:22.

Napięcie w Warszawie narastało, a zespół gości nie zamierzał się zatrzymywać. W trzecim secie pewnie pokonali rywali 25:19. Warto tutaj oprócz Schulza wyróżnić dwóch innych zawodników. To Alexandre Ferreira i Tobias Brandt. Cenne punkty dokładał też Jan Nowakowski. Projekt natomiast grał ze skutecznością w ataku wynoszącą 42 procent. Przy tak dysponowanej drużynie przeciwnej nie mogło dać to zwycięstwa w secie.

Złoty set dla Projektu Warszawa

Wynik 3:0 sprawił, że o awansie do półfinału PlusLigi decydował tzw. złoty set, na który czekaliśmy aż około 15 minut. Tutaj Projekt już zdecydowanie lepiej wszedł w rywalizację. Nie pozwolił na to, by rywale odskoczyli, a nawet był w stanie zbudować minimalną przewagę. Ostatecznie to Projekt utrzymał solidny poziom i wyrwał Bogdance LUK Lublin przepustkę do najlepszej czwórki, wygrywając złotego seta 15:12. W kluczowym momencie odbudował się Artur Szalpuk, który dołączył do dobrze grającego już wcześniej Linusa Webera. Kibice gospodarzy odetchnęli z ulgą, ale na pewno to spotkanie musi dać siatkarzom sporo do myślenia.

Czytaj też:

Sebastian Świderski potwierdził sensacyjne wieści. PlusLiga w nowym miejscuCzytaj też:

Warta Zawiercie uciekła spod topora! Nieoczekiwany bohater meczu