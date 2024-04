Zaskakujący powrót gwiazdy do reprezentacji. Siatkarz reaguje na plotki

Douglas Souza to jeden z najlepszych siatkarzy na świecie. W swojej karierze sięgnął m.in. dwa mistrzostwa Brazylii, trzy superpuchary tego kraju, a w reprezentacji zdobył złoto igrzysk olimpijskich w 2016 roku. Większość kariery spędził w ojczyźnie i dopiero w sezonie 2021/22 zdecydował się na transfer do Europy. Wówczas przeniósł się do włoskiego Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, ale nie potrafił się zaadaptować i już po sezonie zdecydował się na powrót do Farma Conde Volei Sao Jose.

Douglas Souza zakończył reprezentacyjną karierę

W pewnym czasie postanowił zawiesić swoją karierę reprezentacyjną na rzecz udziału w programie „Danca dos Famosos”, a po igrzyskach olimpijskich w Tokio przyjmujący postanowił zupełnie ją zakończyć. Tę decyzję tłumaczył tym, że stresującą rutyną i faktem, iż wielokrotne powołania do kadry narodowej wpływają na jego zdrowie psychiczne.

„Idealnym rozwiązaniem było dla mnie dokończenie cyklu olimpijskiego, czyli pojechać do Tokio, a potem przejść na emeryturę. Ze względu na zdrowie psychiczne zdecydowałem się zadbać o swoje zdrowie, pozostać blisko przyjaciół i rodziny. Jestem bardzo zadowolony z tej decyzji i będę nadal grać dla klubu” – mówił w 2022 roku, cytowany przez Globo.

instagram

Douglas Souza zareagował na plotki o jego powrocie do reprezentacji Brazylii

W ostatnim czasie pojawiły się plotki, że 26-latek miałby wrócić do reprezentacji Brazylii na igrzyska olimpijskie. Douglas Souza postanowił uciąć te spekulacje zamieszczając Instastories z krótkim komunikatem. „Niedawno informowano o moim powołaniu do reprezentacji Brazylii. Informuję, że moja decyzja o zakończeniu kariery reprezentacyjnej została podjęta już podczas igrzysk olimpijskich w Tokio i nie uległa zmianie. O tej decyzji poinformowałem federację” – czytamy.

„Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy mnie wspierają i mi kibicują. Dziękuję moim trenerom oraz kolegom z drużyny za ten czas, kiedy byliśmy razem i odnieśliśmy wiele sukcesów. Ale mój czas z kadrą narodową został zakończony. Obecnie skupiam się tylko na klubie. Życzę wielu sukcesów siatkarskiej reprezentacji Brazylii” – zakończył.

Czytaj też:

Ważna decyzja Jastrzębskiego Węgla przed półfinałem. Wiemy, co z gwiazdą PlusLigiCzytaj też:

Najtrudniejszy wybór Nikoli Grbicia w reprezentacji Polski. Rewolucja wisi w powietrzu