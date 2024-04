Przejmujący apel siatkarskich kibiców. Fatalna sytuacja klubu z PlusLigi

Przypomnijmy, że w minioną sobotę (tj. 13 kwietnia), przed rozpoczęciem meczu II ligi siatkarzy w Gorzowie Wielkopolskim, zarówno prezydent miasta Jacek Wójcicki, jak i prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski, ujawnili, że kibice Stilonu ponownie będą mogli cieszyć się z goszczenia PlusLigi u siebie.

Klub Kibica KGHM Cuprum Lubin zareagował

Na reakcję siatkarskiego środowiska nie trzeba było długo czekać. Nie jest tajemnicą, że od kilku miesięcy wspominano o możliwych zmianach na linii wspomnianego Gorzowa Wielkopolskiego a jedynego reprezentanta Dolnego Śląska w elicie, KGHM Cuprum Lubin. Lubiński klub wydał oświadczenie, nie potwierdzając rewelacji związanych ze Stilonem i tymczasowo zasłaniając się trwającymi rozmowami z władzami miasta.

To właśnie od nich ma zależeć teraźniejszość i przyszłość KGHM Cuprum w PlusLidze. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że skoro prezes Świderski publicznie poinformował o powrocie grania w elicie w Gorzowie Wlkp., to miałoby do tego ostatecznie nie dojść.

Głos w sprawie zabrali w środę (tj. 17 kwietnia) fani siatkówki z Lubina. Klub Kibica KGHM Cuprum wydał specjalne oświadczenie umieszczone w mediach społecznościowych.

„W naszej ocenie za obecną sytuację odpowiadają błędy i brak profesjonalizmu w zarządzaniu klubem, a także brak reakcji ze strony Rady Nadzorczej oraz sponsorów na taki stan rzeczy. Taka sytuacja – pogarszająca się od kilku lat z roku na rok – nie zachęca innych ewentualnych sponsorów do wejścia w ten obszar. My wyrażamy swój sprzeciw, oburzenie a także smutek i bezsilność. Nic więcej nam nie pozostaje. Jesteśmy i byliśmy zawsze z Drużyną. Komunikaty jakie otrzymujemy od klubu Cuprum są lakoniczne i tak naprawdę niezrozumiałe. Apelujemy do Sponsorów Strategicznych, Rady Miasta i Prezydenta Roberta Raczyńskiego o podjęcie działań mających na celu zatrzymanie profesjonalnej ligi siatkówki w Lubinie i wsparcie klubu. Apelujemy także o podjęcie działań naprawczych w zarządzaniu tym klubem – tak by siatkówka na najwyższym poziomie została w Lubinie” – czytamy w komunikacie Klubu Kibica klubu z Lubina.

Jak zatem widać, chęć zatrzymania na Dolnym Śląsku PlusLigi jest. Choć nie da się ukryć, że w ostatnich latach wyniki sportowe siatkarzy KGHM Cuprum dalekie były od zadowalających. Co przekładało się błyskawicznie na pustki na trybunach, które na początku przygody lubinian w PlusLidze były wręcz nie do pomyślenia.

Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów z komentarzem

W tę samą środę pojawił się dodatkowy wpis ze strony gorzowskiej. Co z niego wynika? Kwestia fuzji, a nie zamiany miejsc, co można było również wyczytać w medialnym przekazie niedługo po rewelacjach od Wójcickiego i Świderskiego.

„W związku z pojawiającymi się licznymi, nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi zarówno klubu Cuprum Lubin SA i Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów Wielkopolski, chcielibyśmy zdementować plotki jakoby klub z Gorzowa odkupił licencję na grę w Plus Lidze. Z całą stanowczością podtrzymujemy, iż Plus Liga siatkówki zagości od sezonu 2024/2025 w Gorzowie Wielkopolski na zasadach fuzji obu klubów. Prosimy media o wstrzymanie się od rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. O wszelkich szczegółach poinformujemy wkrótce na wspólnie zwołanej konferencji obu zainteresowanych klubów” – napisano na oficjalnym koncie gorzowskiego klubu.

Z tego przekazu wynika, że klamka raczej zapadła. PlusLiga w Gorzowie, jeśli faktycznie powróci, to zagości tam ponownie po długiej przerwie. Ostatni taki sezon? Kampania 2002/03. Dodajmy, że Stilon ma na swoim koncie dwa medale mistrzostw Polski, srebro z 2000 i brąz z 1999 roku. Dodatkowo gorzowianie trzykrotnie byli w finale Pucharu Polski, raz sięgając po główne trofeum, w 1997 roku.

KGHM Cuprum Lubin równo dekadę w PlusLidze

Klub z Dolnego Śląska od sezonu 2014/15 pojawił się na mapie siatkarskiej elity. Wejście do PlusLigi siatkarzy Cuprum zbiegło się z oddaniem hali widowiskowo-sportowej Regionalnego Centrum Sportu w Lubinie. Oprócz drużyny siatkarzy, w mogącym pomieścić nieco ponad 3700 kibiców, swoje mecze domowe rozgrywają m.in. szczypiornistki i szczypiorniści Zagłębia Lubin.

Zespół z Dolnego Śląska najwyższe miejsce w PlusLidze zajął w sezonie 2015/16. Lubinianie mieli zresztą świetne wejście na najwyższą krajową półkę w siatkówce. Zaczęli od siódmej pozycji, następnie piąta (najlepsza), szósta i ponownie siódma. Od sezonu 2018/19 siatkarze Cuprum wypadli z czołowej dziesiątki. Kolejno były to miejsca: 11., 12., 11., 10., 14. i w bieżących rozgrywkach 13. pozycja po fazie zasadniczej.

