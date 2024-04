Ważne ogniwo zostaje w Jastrzębskim Węglu. Takie wieści przed finałem PLusLigi

Jastrzębski Węgiel stoi przed szansą obrony tytułu mistrza Polski. Po dosyć szczęśliwej wygranej z Asseco Resovią Rzeszów w półfinale PlusLigi siatkarzom przyjdzie się zmierzyć z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Podopieczni Michała Winiarskiego mają patent na zawodników z Jastrzębia-Zdroju, bo to jest jedyny zespół, który pokonał Pomarańczowych we wszystkich trzech meczach w tym sezonie. – Nie lubię głośnych haseł, ale mamy rachunki do wyrównania z zespołem z Zawiercia. Obiektywnie patrząc oni grają teraz najmocniejszą siatkówkę w PlusLidze. I nie zrzucam tutaj presji, ale patrząc na to, jak się prezentują, to bardzo solidny zespół. Mam nadzieję, że w finale MP wystarczy nam naszego doświadczenia – zapowiedział Jurij Gladyr, środkowy w bloku JW.

Marcelo Mendez zostaje w Jastrzębskim Węglu

Tuż przed finałem PlusLigi Jastrzębski Węgiel opublikował fantastyczną wiadomość dla zawodników i kibiców. Jeden z architektów sukcesu – Marcelo Mendez pozostaje na kolejny, trzeci już sezon w roli trenera tego klubu. Pracę z tą drużyną 60-latek łączy z prowadzeniem Argentyny, z którą w 2021 roku wywalczył brązowy medal igrzysk olimpijskich. Jak przypomina klub, w zeszłym roku szkoleniowiec został wybrany „Trenerem Sezonu 2022/2023” w PlusLidze.

– Zostaję na kolejny sezon, ponieważ kocham ten Klub. Jest to profesjonalny klub, z rzeszą kibiców, ze znakomitymi zawodnikami. Jest to po prostu świetne miejsce, by dobrze pracować. Czuję się tutaj jak w domu. Jest mi tu dobrze z moimi ludźmi ze sztabu, z siatkarzami i wszystkimi, którzy tworzą ten Klub – powiedział Marcelo Mendez w klubowych mediach.

Prezes Jastrzębskiego Węgla: Mendez odegra kluczową rolę

Głos także zabrał prezes Jastrzębskiego Węgla Adam Gorol. – Nie miałem najmniejszych wątpliwości, że w budowie składu drużyny na przyszły sezon kluczową rolę odgrywać będzie nasz obecny szkoleniowiec. Zależało mi na tym, by nasz zespół dalej prowadził tak wysokiej klasy fachowiec, jak Marcelo Mendez i miał do dyspozycji ludzi, z którymi tak dobrze i efektywnie pracuje. Cieszę się, że ze strony Marcelo także była wola i chęć kontynuowania dalszej współpracy. Jestem przekonany, że z tym trenerem nadal będziemy osiągać znaczące wyniki na arenie krajowej i międzynarodowej – informuje.

Marcelo Mendez został trenerem Jastrzębskiego Węgla przed sezonem 2022/2023. Do tamtego czasu jego kariera trenerska najtrwalej związana była z Sadą Cruzeiro, gdzie spędził 12 lat.

