Znany szkoleniowiec wraca do PlusLigi. Zastąpi architekta wielkiego sukcesu

Po latach przerwy w ubiegłym roku wielka męska siatkówka wróciła do Częstochowy. Tamtejszy Exact Systems Hemarpol zwany również jako Norwid po raz pierwszy awansował na ten szczebel, niejako zapełniając lukę po słynnym AZS-ie. Początek sezonu dla ekipy Leszka Hudziaka układał się bardzo dobrze. Beniaminek uchodził za rewelację, która mogła nawet myśleć o play-offach.

Igor Kolaković wraca do PlusLigi

Wszystko przekreśliła runda rewanżowa, w której częstochowianie rzadko punktowali. Z każdym miesiącem przesuwali się ku dołowi tabeli, aż finalnie mogli zacząć drżeć o utrzymanie. Enea Czarni Radom nie zdążyli jednak odrobić wszystkich strat i w klubie z województwa śląskiego odetchnięto z ulgą. To w połączeniu z doniesieniami medialnymi sprawiło, że w Hemarpolu postanowiono odświeżyć zespół.

W ostatnich dniach grupowo pożegnano kilku zawodników. Odkrywanie nowych kart rozpoczęto od trenera. Hudziaka, który przed rokiem nieoczekiwanie wprowadził klub do PlusLigi, zastąpi Igor Kolaković. Serb to doświadczona postać światowej siatkówki. Kibice polskich rozgrywek z pewnością kojarzą go z czasów jego pracy w Warcie Zawiercie. Serb obecnie pełni rolę selekcjonera reprezentacji Serbii. Od nowego sezonu będzie łączyć ją wraz z pracą w Częstochowie.

– Bardzo szanuję PlusLigę. Szczególnie w przyszłym sezonie będzie to być może jedna z najsilniejszych lig na świecie. Moje doświadczenie z PlusLigą było niesamowite. Nie spodziewałem się, że wrócę teraz do PlusLigi, jednak zdecydowałem się za sprawą Łukasza Żygadło, który przekonał mnie do tego projektu. Kiedy zobaczyłem klub oraz halę od środka jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak dobre są tutaj warunki. Jestem bardzo zmotywowany do pracy w Norwidzie – powiedział Kolaković dla oficjalnych mediów Hemarpolu.

Osiągnięcia Igora Kolakovicia

Igor Kolaković zdobył brązowy medal z Wartą Zawiercie w 2022 roku. Wraz z kadrą Serbii (podczas pierwszego pobytu) świętował brąz mistrzostw świata 2010 czy mistrzostwo Europy 2011.

