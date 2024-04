Legenda PlusLigi odchodzi z klubu. Siatkarz otrzymał wyjątkowe wyróżnienie

Jakub Jarosz jest weteranem polskich parkietów. Swoją karierę seniorską rozpoczął w Kędzierzynie-Koźlu w 2006 roku i od tamtej pory reprezentował barwy takich klubów jak: Skra, Andreoli Latina, Trefl Gdańsk, Transfer Bydgoszcz, El Jaish SC, Asseco Resovia Rzeszów i GKS Katowice.

Jakub Jarosz odszedł z GKS-u Katowice

W tym ostatnim klubie 37-latek przekroczył magiczną barierę 5000 punktów w PlusLidze. TO trzeci siatkarz, który tego dokonał. Pierwszym był legendarny Mariusz Wlazły, a jako drugi osiągnął to Dawid Konarski.

Po sezonie 2023/24 Jakub Jarosz postanowił odejść z GKS-u Katowice, do którego dołączył w 2019 roku. W tym czasie rozegrał dla tego klubu 128 meczów w PlusLidze, w których zdobył 1773 punkty i zgarnął 17 statuetek MVP. Atakujący miał ogromny wpływ na utrzymanie się tego klubu w elicie oraz przyczynił się do pierwszego w historii awansu drużyny do ćwierćfinałów mistrzostw Polski w 2021 roku.

Ostatecznie po wygaśnięciu kontraktu Jakub Jarosz zdecydował się opuścić GKS Katowice. W klubowych mediach prezes klubu – Krzysztof Nowak przyznał, że oglądanie tak znakomitego siatkarza przez tyle lat było prawdziwą przyjemnością dla wszystkich kibiców siatkówki w Katowicach. – Jakub Jarosz może być stawiany za wzór dla młodszych siatkarzy pod względem swojego podejścia do obowiązków sportowca i utrzymywanie wysokiej dyspozycji przez wiele sezonów. Życzymy Jakubowi powodzenia w dalszej karierze, wiemy, że zachowa sporo dobrych wspomnień z ostatnich 5 lat w GieKSie – podkreślił.

Wyjątkowe wyróżnienie dla Jakuba Jarosza

Ponadto na zakończenie swojej przygody z GieKSą Jakub Jarosz został uhonorowany przez klub wyjątkowym medalem 60-lecia GKS-u Katowice. – Podczas uroczystej gali 60-lecia naszego klubu wręczyliśmy 60 jubileuszowych medali dla najznamienitszych postaci związanych z GKS-em Katowice, co nie oznacza, że grono wyróżnionych jest zamknięte – kontynuował prezes.

– Rok 2024 jest dla nas czasem nagradzania wybitnych osobowości naszej klubowej społeczności. Jakub Jarosz, który przez 5 lat pełnił rolę kapitana siatkarskiego GKS-u Katowice i tym samym stał się ważną częścią historii tej sekcji naszego klubu, jest bez żadnych wątpliwości taką osobowością – zakończył.

Przyszłość Jakuba Jarosza

Jakiś czas temu Jakub Jarosz wspominał o zakończeniu kariery po zakończeniu kampanii 2023/24. – Trochę się boję, jak to będzie wyglądało, czy sobie poradzę? A z drugiej strony pojawia się podekscytowanie – chyba częściej to niż strach – że będzie coś nowego, kolejne wyzwanie. Trochę strachu, ale więcej ekscytacji. Jestem w miarę pogodzony z tym, że to się może stać już po zakończeniu tego sezonu – mówił na łamach serwisu plusliga.pl. Według informacji serwisu trójmiasto.pl Atakujący po sezonie wróci do Trefla Gdańsk.

