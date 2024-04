ZAKSA ogłosiła fantastyczną wiadomość. Gwiazda zostaje na dłużej

Bieżący sezon był bardzo nieudany dla Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Klub nie zakwalifikował się do Pucharu Polski, szybko odpadł z Ligi Mistrzów i nie załapał się do play-offów. Do takiej sytuacji doszło głównie przez kontuzje, które nie opuszczały zespołu. Ponadto wiele mówiło się o tarciach wewnątrz klubu. Skalę problemu pokazuje fakt, iż skład, który wygrał rok temu Ligę Mistrzów ZAKSA wystawiła dopiero w 27. kolejce PlusLigi.

Gwiazda zostaje na kolejny sezon w ZAKSIE

Jedynym zawodnikiem, którego omijały kontuzje, był Erik Shoji, który wielokrotnie ratował swój zespół heroicznymi interwencjami. W niedzielę władze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle przekazali kibicom informację, iż Amerykanin w kolejnym sezonie dalej będzie bronił barw Kędzierzynian.

„Z ogromną radością informujemy, że Eriki Shoji jest kolejnym zawodnikiem, który w najbliższym sezonie będzie bronił barw naszego klubu. Dla doświadczonego libero będzie to już czwarty sezon w naszym klubie” – czytamy w komunikacie klubu.

Erik Shoji osiągnął sporo sukcesów w ZAKSIE

Erik Shoji dołączył do ZAKSY w 2021 roku z Fakiele Nowy Urnegoj. Od tego czasu dwukrotnie wygrał siatkarską Ligę Mistrzów (2022 i 2023), również dwa razy zdobył Puchar Polski (2022 i 2023), Superpuchar Polski (2023) oraz złoty i srebrny medal mistrzostw Polski (2022 i 2023 rok)

„Reprezentant Stanów Zjednoczonych szybko odnalazł się w naszej drużynie, czego potwierdzeniem są sukcesy zawodnika w barwach ZAKSY już w pierwszym jego sezonie gry w Polsce. Sympatyczny libero swoją znakomitą grą na boisku oraz postawą poza areną siatkarskich zmagań zyskał sobie również uznanie kibiców naszego klubu. [...] Razem z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle Erik Shoji i wierzymy, że kolejny sezon Erika w Kędzierzynie-Koźlu będzie szansą na uzupełnienie tego bogatego dorobku” – pisze klub.

