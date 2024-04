Norbert Huber zapisał się w historii PlusLigi. Podziękował rywalom za pomoc w wyczynie

Jastrzębski Węgiel był bezkonkurencyjnie najlepszą drużyną PlusLigi 2023/2024. Zespół Marcelo Mendeza przystępował do play-offów z pierwszej pozycji i utrzymał ją po zakończeniu najważniejszych zmagań. Do pokonania Aluron CMC Warty Zawiercie potrzebował trzech spotkań, lecz mimo to nikt nie miał wątpliwośći, iż zasłużyli na sukces.

Norbert Huber z gigantycznym rekordem bloków

Jedną z wiodących postaci nie tylko Jastrzębskiego Węgla, ale także całej ligi na przestrzeni sezonu był Norbert Huber. Siatkarz przechodził samego siebie, prezentując fenomenalną formę, do której nie mogli nawiązać przeciwnicy grający na tej samej pozycji co 26-latek. Pochodzący z Humnisk zawodnik notował blok za blokiem, aż w ostatnim meczu finałów przekroczył próg 150 bloków. Dla porównania, drugi w tej klasyfikacji Szymon Jakubiszak z Indykpol AZS-u Olsztyn zgromadził ich przez cały sezon 78. To gigantyczna deklasacja w wykonaniu reprezentanta Polski.

Po ostatnim meczu sezonu ligowego Huber został zapytany o rekord. W rozmowie z TVP Sport stwierdził, że przez jakiś czas nie zwracał na to uwagi. Zmieniło się to po meczu z ekipą z Olsztyna. Wtedy postawił sobie wyzwanie, aby zdobyć jak najwięcej bloków. Przy okazji podziękował za rekord wszystkim ligowym rywalom, bowiem to oni nadziewając się na blok, budowali jego wielki wynik.

– Od meczu w Olsztynie, gdy miałem 65 bloków, zacząłem traktować to jako challenge. Napędzało to mnie. Najważniejsze, że wygraliśmy mistrzostwo Polski. Sukces „poboczny” jest dzięki mojej drużynie – powiedział Huber. – Muszę też podziękować rywalom, bo atakowali w moje ręce – dodał reprezentant Polski.

instagram

Norbert Huber wystąpi w Lidze Narodów 2024

Norbert Huber znalazł się w szerokiej kadrze Nikoli Grbicia na Ligę Narodów 2024. Jest jednym z faworytów do wyjazdu na igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Czytaj też:

Sukces Polaków w lidze włoskiej. Leon odchodzi w wielkiej chwaleCzytaj też:

ZAKSA ogłosiła fantastyczną wiadomość. Gwiazda zostaje na dłużej