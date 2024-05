Stefano Lavarini ma ból głowy. Stracił gwiazdę przed początkiem Ligi Narodów

Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczyna zmagania w Lidze Narodów. Po świetnym trzecim miejscu w ubiegłorocznych rozgrywek, kibice, jak i cała drużyna mają wielkie apetyty. W przeciwieństwie do ubiegłego sezonu, teraz nie ma już tak wielkiego nacisku na zwycięstwa w zmaganiach. Biało-Czerwone zapewniły sobie kwalifikację olimpijską do zaplanowanych na koniec lipca igrzysk. To właśnie turniej w Paryżu jest najważniejszą imprezą roku.

Paulina Damaske wskakuje do kadry Stefano Lavariniego

Polki mają już za sobą dwa sparingi z reprezentacją Holandii. W pierwszym pewnie wygrały 5:0 (trenerzy umówili się na pięć setów niezależnie od wyniku). W drugim triumfowały rywalki 3:2. W obu z nich na boisku przebywała Olivia Różański. Choć nowa zawodniczka tureckiego Besiktasu miała spore problemy w ataku, to cieszyła (i nadal cieszy się) niesłabnącym zaufaniem włoskiego selekcjonera.

Przyjmująca poleciała do Antalyi na pierwszy turniej, lecz tam szybko okazało się, że nie jest w stanie grać. Na stronie Polskiego Związku Piłki Siatkowej możemy przeczytać jedynie o absencji „z powodów zdrowotnych”. Więcej szczegółów nie podano. Jej miejsce zajmie inna przyjmująca Paulina Damaske.

Pochodząca z Rumii zawodniczka BKS-u Bostik ZGO Bielsko-Biała była kluczową postacią drużyny Bartłomieja Piekarczyka w ostatnim sezonie Tauron Ligi. Wraz z zespołem z województwa śląskiego świętowała zdobycie Pucharu Polski i brązowego medalu rozgrywek krajowych. Dotychczas nie miała jeszcze okazji zadebiutować w meczu rangi Ligi Narodów.

Początek Ligi Narodów 2024

Podczas odbywającego się pierwszego turnieju Ligi Narodów 2024 kobiet w Antalyi Polki rozegrają cztery mecze. Ich rywalkami będą Włoszki, Francuzki, Holenderki i Japonki.

