Polscy skoczkowie rozpoczynają przygotowania. Szeroka kadra na sezon 2024/25

Sezon Pucharu Świata jeszcze dobrze się nie zakończył, a polscy skoczkowie już powoli zaczynają przygotowania do kolejnego sezonu. Reprezentacja Polski na pewno chce wyprzeć z pamięci to, co działo się w sezonie 2023/24. Ważne, by podopieczni Thomasa Thurnbichlera z czystą głową przystąpili do nowej kampanii, która rozpocznie się od letniego Grand Prix. Pierwsze zawody odbędą się już 12 sierpnia w Courchevel.

Szeroka kadra PZN skoków narciarskich na sezon 2024/25

W środę 15 maja Polski Związek Narciarski ogłosił składy Kadr PZN na sezon 2024/2025. "Na ich podstawie Zarząd PZN do końca maja 2024 roku zatwierdzi ostateczne składy Kadr Narodowych, które będą reprezentować Polskę w najbliższym sezonie" – czytamy w komunikacie.

Nie ma większych niespodzianek i do dyspozycji Thomasa Thurnbichlera są wszyscy nasi skoczkowie, którzy w ubiegłym roku walczyli o jak najlepsze wyniki, czyli Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Kamil Stoch.

Ponadto w kadrze PZN znaleźli się Paweł Wąsek, Maciej Kot Klemens Murańka, Jakub Wolny, Andrzej Stękała, Kacper Juroszek, Adam Niżnik, Stanisław Majerczyk, Tymoteusz Amilkiewicz, Jan Galica, Marcin Wróbel, Kacper Tomasiak, Łukasz Łukaszczyk, Jan Habdas, Tomasz Pilch.

PZN podał także kobiecą szeroką kadrę na sezon 2024/25. W składzie znalazły się: Nicole Konderla, Paulina Cieślar, Anna Twardosz, Wiktoria Przybyła, Sara Tajner, Natalia Słowik, Zuzanna Rapacz, Ewa Frączek, Pola Bełtowska, Joanna Kil, Olivia Brenkus, Julia Wolska, Natalia Łupoeżowiec i Magdalena Mąka.

Zmiany w sztabach szkoleniowych PZN

Choć w personaliach naszych zawodników nie zaszło za dużo zmian, to w sztabach trenerskich jest zupełnie inaczej. Trenerem Kadry Narodowej A pozostał Thomas Thurnbichler, a jego asystentem został Maciej Maciusiak. Dotychczasowa prawa ręka Austriaka – Wojciech Topór, przejął zespół B. Wspierał go będzie Krzysztof Biegun. Z kolei za młodzieżówkę odpowiedzialny będzie Daniel Kwiatkowski, a przy grupach bazowych będą pracować Krzysztof Miętus i Zbigniew Klimowski.

Jeślo chodzi o kadrę kobiet, Haralda Rodlauera zastąpił Marcin Bachleda. Jego asystentem jest Stefan Hula.

