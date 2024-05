Wielkie wydarzenie przed meczem z Niemcami. Uhonorowano wybitnych reprezentantów

Tradycyjnie polscy siatkarze zainaugurowali sezon reprezentacyjny sparingiem w Katowicach. Ich rywalami byli Niemcy, prowadzeni przez Michała Winiarskiego. Nie bez przyczyny ten mecz kontrolny odbywa się w tym mieście, gdyż jest ono od lat uznawane za „mekkę siatkówki”. Nieraz katowicki spodek „odlatywał” za sprawą kapitalnej gry biało-czerwonych, którzy od lat święci sukcesy na arenie międzynarodowej.

Aleja Gwiazd kolejny raz się powiększyła

Sparing z Niemcami rozpoczął się po godz. 17:00. Dwie godziny wcześniej tego samego dnia rozpoczęła się siódma edycja Alei Gwiazd Siatkówki, upamiętniająca wybitne postaci tej dyscypliny sportu. Od 2017 roku trwały ślad pozostawiło w niej 39 osobistości i instytucji związanych z siatkarskim światem. Jak co roku wybitne postacie, które zapisały się w historii, odsłoniły swoje pamiątkowe tablice.

Tym razem zaszczyt ten spotkał wybitnych reprezentantów i reprezentantki – Aleksandrę Jagieło, Magdalenę Śliwę, Jakuba Jarosza i Marcina Janusza. Dodatkowo pojawiły się dwie tablice upamiętniające ważne wydarzenia – Igrzyska Olimpijskie w 1964 roku oraz Mistrzostwa Świata w 1974 roku. „Trzeba pamiętać, że w siatkówce to drużyna jest najważniejsza. To ona wygrywa, to zawsze jest pochodna pracy więcej niż jednej osoby” – powiedział Marcin Janusz, cytowany przez PAP na łamach Polsatu Sport.

„Wyjątkowość jutrzejszej uroczystości wynika również z faktu, że zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca zdobycie brązowego medalu na igrzyskach olimpijskich w Tokio w 1964 przez reprezentację Polski kobiet, od tego niezwykle ważnego wydarzenia mija w tym roku dokładnie 60 lat. Rok 2024 to również 50 lat od zdobycia pierwszego w historii Polski – a na dodatek złotego – medalu mistrzostw świata w Meksyku w 1974 roku, również to wydarzenie będzie upamiętnione specjalną tablicą w Alei Gwiazd” – informuje PZPS.

– W szczególności dziękuję miastu Katowice za kolejną edycję Alei Gwiazd Siatkówki. Mam nadzieję, że jeszcze przez wiele lat wspólnie będziemy Aleję rozwijać – powiedział prezes PZPS Sebastian Świderski, cytowany przez Dziennik Zachodni.

