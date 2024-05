Sabalenka może obawiać się Świątek. Sprawdź transmisję TV, online z finału WTA Rzym

Iga Świątek idzie jak burza przez kolejne mecze na nawierzchni ziemnej. Od początku sezonu na ukochanej mączce przegrała tylko raz – z Jeleną Rybakiną podczas zmagań w Stuttgarcie. W Madrycie w finale odprawiła Arynę Sabalenkę. Teraz Białorusinka otrzyma szansę do rewanżu. Trudno jednak mówić, by Polka miała łatwo oddać Białorusince trofeum za triumf w stolicy Włoch.

Iga Świątek ma patent na Arynę Sabalenkę

Dla reprezentantki Polski to trzeci finał Italian Open w karierze. Poprzednie dwa występy kończyły się dla niej triumfami, więc raszynianka stoi przed szansą na swoistego hat-tricka. Od czasów początku ery WTA tylko dwa inne zawodniczki znalazły się w podobnej sytuacji co ona, jednakże tylko Serena Williams triumfowała w Rzymie trzykrotnie (dane za OptaAce).

Świątek w drodze do finału zmagań pokonała między innymi Coco Gauff, trzecią rakietę świata. Starcie, które w teorii było zalążkiem walki o trofeum, było mocno jednostronne. Polka nie miała problemu, by pokonać młodszą Amerykankę. Co więcej, w całym turnieju liderka rankingu WTA ani razu nie musiała rozgrywać trzech setów w spotkaniu Z kolei Sabalenka w półfinale w dwóch setach (w tym jeden w tie-breaku) uporała się z Danielle Collins.

Bilans bezpośrednich spotkań pomiędzy Świątek a Sabalenką jest korzystniejszy dla pierwszej z tenisistek. Reprezentantka Polski wygrała do tej pory siedem z dziesięciu starć. Ostatni bój w stolicy Hiszpanii był jednak wymagającym pojedynkiem dla obu zawodniczek.

twitter

Iga Świątek – Aryna Sabalenka w finale WTA Rzym 1000. Transmisja TV, online

Zwyciężczyni turnieju WTA Rzym 1000 zainkasuje 963 225 euro i 1000 punktów do rankingu WTA. Mecz pomiędzy Igą Świątek a Aryną Sabalenką rozpocznie się nie wcześniej niż o 17:00. Transmisję TV z meczu przeprowadzi Canal+ Sport 2. Ponadto dostępna będzie transmisja online w serwisie Canal+ Online. Pomeczową relację tekstową przeczytacie w na stronie Wprost.pl.

Czytaj też:

Ogromne problemy Huberta Hurkacza. Nic nie poszło zgodnie z planemCzytaj też:

Niecodzienny gość na meczu Hurkacza. Polak miał wsparcie znanego rodaka