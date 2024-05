Gwiazda siatkówki odcięła się od mediów. Teraz zdradza przyczyny

Joanna Wołosz to jedna z najbardziej utytułowanych gwiazd polskiej siatkówki w historii. Na początku miesiąca rozgrywająca po raz drugi w karierze zwyciężyła w Lidze Mistrzyń. Jej zespół, Imoco Conegliano, pokonał po pięciosetowym boju Vero Volley Mediolan – zespół, który wcześniej odprawił Fenerbahce Stambuł Stefano Lavariniego i Magdaleny Stysiak.

Gwiazda polskiej siatkówki wraca do głośnej wypowiedzi

Podstawowa rozgrywająca reprezentacji Polski może mówić o złotym sezonie. Zespól prowadzony przez Daniele Santarellego wygrał wszystko, co mógł – Superpuchar, Puchar i mistrzostwo Włoch oraz wspomnianą wyżej Ligę Mistrzów. Przez to pod koniec roku dostanie szansę walki o kolejne Klubowe Mistrzostwo Świata.

Z powodu późnego finiszu sezonu Wołosz otrzymała dodatkowe wolne i opuściła pierwsze tygodnie treningów z kadrą. Podczas gdy zespół Stefano Lavariniego poleciał do Antalyi, by walczyć w pierwszym turnieju VNL 2024, 34-latka dołączyła do obozu w Szczyrku, na którym trenują kadrowiczki niepowołane na Ligę Narodów. Przy tej okazji pochodząca z Elbląga zawodniczka udzieliła wywiadu TVP Sport, w którym odwołała się do ciszy medialnej. Pomimo wielkich sukcesów próżno było szukać rozmów z rozgrywająca. Wołosz stwierdziła, że była to zaplanowana decyzja mająca związek z hejtem i sytuacją z ubiegłego sezonu. Po wywalczeniu kwalifikacji olimpijskiej, Wołosz w jednym z wywiadów uderzyła w hejterów.

– Wydaje mi się, że najbardziej rykoszetem dostało mi się od was, dziennikarzy. Odebraliście moje słowa jakbym bezpośrednio uderzała w was, a wcale tak nie było. Bardziej chodziło mi o to, co działo się u mnie w skrzynkach odbiorczych. My zawodniczki bywamy atakowane przez dziennikarzy, a zazwyczaj mamy być grzeczne, miłe. Najlepiej na drugi dzień po krytyce zagrać mecz życia. To jest jedyna „obrona”. Zawsze musimy wszystko udowadniać tylko na boisku. Jeżeli któraś głośno coś powie, to nie jest to do końca odbierane jako fajne – stwierdziła Wołosz.

Joanna Wołosz powalczy o igrzyska olimpijskie

Joanna Wołosz prawdopodobnie dołączy do turniejowej kadry podczas drugiego tygodnia zmagań w Lidze Narodów 2024. Rozgrywająca pełni funkcję kapitan reprezentacji Polski.

