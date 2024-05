Zaskakujący transfer w PlusLidze. To może być nowa gwiazda rozgrywek

W poprzednich rozgrywkach PlusLigi PGE GiEK Skra Bełchatów zajęła 9. miejsce, nie wchodząc do fazy play-off. Przed kolejnym sezonem w klubie dojdzie do przewietrzenia kadry. Z Bełchatowa odchodzą m.in. Mateusz Poręba, Dawid Konarski, Bartłomiej Lipiński, czy też Robert Adrian Aciobanitei. Nowym szkoleniowcem zostanie natomiast Gheorghe Cretu. Wiadomo już, że do zespołu trafi jego utalentowany rodak.

David Dinculescu nadzieją Skry Bełchatów

PGE GiEK Skra Bełchatów poinformowała o zakontraktowaniu Davida Dinculescu. To jeden z najbardziej uzdolnionych zawodników z Rumunii, który przebojem wdarł się do reprezentacji narodowej. Poza tym ostatni sezon w barwach CSM Constanta był dla Dinculescu niezwykle udany. Wystarczy wspomnieć, że był czwartym najlepszym punktującym graczem ligi rumuńskiej z dorobkiem 421 punktów.

– Jak pokazuje ostatni wynik reprezentacji Rumunii w mistrzostwach Europy, siatkówka w tym kraju prężnie się rozwija. Potencjał tamtejszej ligi rośnie. Stąd nasze zainteresowanie tym kierunkiem. PlusLiga daje sporo możliwości takim zawodnikom, jak David. Jak pokazał ostatni sezon, ten młody zawodnik też ma dużo do zaoferowania. Wierzymy, że przełoży się to na dobrą postawę całej drużyny – powiedział wiceprezes zarządu KPS Skra Bełchatów, Tomasz Koprowski, cytowany przez media klubowe.

Bełchatowianie chcą być na szczycie PlusLigi

Od przyszłego sezonu ma się rozpocząć walka o powrót do ligowej czołówki dla dziewięciokrotnego mistrza Polski. Działacze liczą, że z Gheorghe Cretu u steru może to się udać. Sam Dinculescu ma natomiast wpasować się w nową koncepcję budowania drużyny, czyli połączenia doświadczenia z młodością.

– Czuję się bardzo wyróżniony. Gra w PlusLidze, zwłaszcza w klubie z tak wielką historią, to dla mnie zaszczyt. Wierzę, że wspólnie z całą drużyną powalczymy o jak najlepszy rezultat – zapewnił Dinculescu.

