Polska gwiazda walczy o powrót do kadry. Choroba zabrała jej start Ligi Narodów

Reprezentacja Polski siatkarek w minionym tygodniu podbiła serca kibiców. Zespół Stefano Lavariniego zdominował pierwszy tydzień rywalizacji w Lidze Narodów 2024, sprawiając, że o Biało-Czerwonych mówi się dziś w całym świecie volleya. Choć włoski trener nie miał do dyspozycji pełnego składu, to mimo to doprowadził drużynę do czterech zwycięstw bez straty seta.

Gwiazda reprezentacji Polski wraca do zdrowia po zabiegu

Polki pokonały kolejno Włoszki, Francuzki, Holenderki i Japonki. Dzięki kolejnym zwycięstwom awansowały na rekordową, trzecią pozycję w rankingu FIVB. Ma to znaczenie w kontekście losowania grup turnieju olimpijskiego. Zespół ma teraz kilka dni odpoczynku zanim wyleci do Arlington na kolejne zmagania VNL.

Nie wiadomo, na jakie roszady zdecyduje się Stefano Lavarini. Pewny, póki co wydaje się powrót Joanny Wołosz, która otrzymała dłuższe wolne z powodu późnego zakończenia sezonu. Jeszcze przez kilka dni niedostępna jest Maria Stenzel. Libero kadry doznała zapalenia wyrostka przed pierwszymi sparingami. Przeszła zabieg, ale nie wróciła jeszcze do treningów. W rozmowie z TVP Sport gwiazda reprezentacji zdradziła, jak się czuje po zabiegu, uspokajając kibiców.

– Nie czułam typowego bólu żołądka tylko jakbym miała naciągnięty lub naderwany mięsień brzucha. Jadąc na diagnozę w ogóle nie myślałam o tym, że jeszcze tego samego dnia mogę trafić do szpitala – powiedziała Stenzel. – Z dnia na dzień czuję się coraz lepiej, funkcjonuję już normalnie. Jeśli chodzi o wysiłek, to jedyny, który mogę wykonywać, to spacer do 25 maja – dodała libero kadry.

Osiągnięcia Marii Stenzel

Maria Stenzel była częścią zespołu, który w ubiegłym roku zdobył brąz Ligi Narodów, a także wywalczył kwalifikację olimpijską. Ostatni sezon urodzona w Kościanie zawodniczka spędziła w MOYA Radomce Radom.

