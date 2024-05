O co grają polscy siatkarze? Takie pieniądze mogą zgarnąć w Lidze Narodów

W ubiegłym roku siatkarze Nikoli Grbicia nie mieli sobie równych w rywalizacji w Lidze Narodów. Podczas turnieju finałowego w Gdańsku dali wielkie show, zdobywając złote medale. W tym roku stoją przed podobną okazją. Final Eight VNL odbędzie się w Łodzi, więc Biało-Czerwoni jako gospodarz mają zapewnioną kwalifikację.

Polscy siatkarze walczą o duże pieniądze w VNL 2024

Siatkarze podobnie jak siatkarki zapewnili sobie kwalifikację olimpijską już w ubiegłym roku. Obie ekipy znalazły się w czołowej dwójce turniejów kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich. Choć teoretycznie VNL 2024 nie ma dla nich większej wartości pod względem sportowym, to jednak wciąż walczą (szczególnie panie) o jak najwyższą pozycję w rankingu FIVB. To on po zakończeniu fazy zasadniczej rozgrywek zadecyduje o rozstawieniu w turnieju olimpijskim.

Gra w Lidze Narodów 2024 ma również inny aspekt – finansowy. Spółka Volleyball World sowicie (jak na warunki volleya) wynagradza siatkarzy za występy w tym turnieju. W porównaniu z ubiegłym sezonu kwoty pozostały na tym samym poziomie. Zwycięzca zmagań wśród mężczyzn i kobiet (obowiązują równe nagrody dla obu płci) zarobi milion dolarów (ok. cztery miliony złotych). Srebro warte jest 500 tysięcy, a brąz 300 tysięcy. Mowa tu o kwotach dla całej federacji.

Co więcej, każdy pojedynczy mecz jest dodatkowo wynagradzany. Pojedyncze zwycięstwo wyceniono na 9500 dolarów, a porażkę 4250 dolarów. Zawodnicy i zawodniczki mogą liczyć także na nagrody pieniężne za indywidualne osiągnięcia. MVP całego cyklu (tak jak na przykład Paweł Zatorski w ubiegłym roku) otrzyma czek na 30 tysięcy. Członek dream teamu z kolei otrzyma 10 tysięcy.

twitter

Fair play popłaca w Lidze Narodów

VNL stara się również promować fair play. Za przyznanie się do błędu przy challenge’u drużyny otrzymują zielone kartki. Kadra z największą liczbą ujrzanych kartoników otrzyma 30 tysięcy dolarów.

Liga Narodów 2024 siatkarek potrwa do 23 czerwca, a siatkarzy do 30 czerwca. Tytułów bronią odpowiednio Turczynki i Polacy.

Czytaj też:

Polska 16 lat czekała na taki wyczyn. W Paryżu sportowcy wyrównają to osiągnięcieCzytaj też:

Polska gwiazda walczy o powrót do kadry. Choroba zabrała jej start Ligi Narodów