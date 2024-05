O krok od katastrofy. Polscy kibice uratowali sytuację

Tak się złożyło, że reprezentacja Polski na inaugurację Ligi Narodów rozegrała mecz z USA, czyli drużyną, z którą grała w finale ubiegłorocznej edycji tych rozgrywek. Wówczas z racji tego, że spotkanie odbywało się w naszym kraju, na trybunach mogliśmy zobaczyć mnóstwo kibiców. Niestety nie zawsze Polakom jest dane grać przy wysokiej frekwencji, a potwierdzenie tego widzieliśmy w Antalyi podczas środowego pojedynku.

Polscy kibice ratowali sytuację

Hala w Antalyi jest pięknym obiektem, ale podczas meczu USA – Polska świeciła pustkami. Organizatorzy turnieju Ligi Narodów mogą podziękować polskim kibicom. Ci bowiem jak zwykle stanęli na wysokości zadania. Pewna część trybun była zajęta przez biało-czerwonych, a ci starali się jak najgłośniej dopingować reprezentację prowadzoną przez Nikolę Grbicia.

Potwierdziło się, iż polski kibic potrafi pojechać wszędzie za swoją ukochaną drużyną. Bez naszych kibiców widownia już całkowicie wyglądałaby źle.

twitter

Zwycięstwo bez straty seta w Lidze Narodów

Polscy siatkarze wywiązali się z roli faworyta i pokonali reprezentację USA 3:0. Co prawda rywale przyjechali do Antalyi w rezerwowym zestawieniu, ale biało-czerwoni również nie grali w najlepszym składzie.

To był mecz, który przez większość czasu kontrolował nasz zespół. Mieliśmy też pierwszą próbkę tego, jak podopieczni Grbicia radzą sobie w trudnych momentach, a taki nastał w końcówce trzeciego seta, kiedy Amerykanie po zdobyciu kilku punktów z rzędu dogonili Polaków. Ostatecznie do wyłonienia triumfatora tej partii była potrzebna gra na przewagi, gdzie to my okazaliśmy się lepsi, wygrywając 26:24.

Jednym z liderów reprezentacji Polski był Aleksander Śliwka, który stracił większość sezonu klubowego przez kontuzje, a teraz będzie łapał wiele okazji do ogrywania się.

Czytaj też:

Sensacja w Lidze Narodów. Słynny trener wyrywał włosy z głowyCzytaj też:

Rywale Polaków zaskoczyli wszystkich. Nikola Grbić ucina temat