Głośne rozstanie w PlusLidze. Wielka postać reprezentacji Polski zmienia klub

Piotr Nowakowski ostatnie kilkanaście miesięcy spędził głównie poza boiskiem, starając się systematycznie, ale równie czasochłonnie, wrócić do gry po kontuzji. Doświadczony środkowy kontuzji nabawił się w kwietniu 2023 roku.

Projekt Warszawa oficjalnie rozstał się z Piotrem Nowakowskim

Warto podkreślić, że były środkowy warszawskiej drużyny to jeden z najbardziej utytułowanych siatkarzy w dziejach polskiej siatkówki. Nowakowski reprezentacyjnie, a wybieramy tylko najbardziej pokaźne osiągnięcia, to dwukrotny mistrz świata (2014 i 2018), mistrz Europy (2009), zwycięzca Ligi Światowej (2012). Do tego klubowo mający 36 lat siatkarz ma w swoim bogatym dorobku trzy złote (2012, 2013, 2015), trzy srebrne (2008, 2014, 2016) i trzy brązowe medale (2018, 2021, 2024).

twitter

Projekt najwyraźniej ma już jednak pomysł na środkowych na sezon 2024/25, nie uwzględniając wśród nich Nowakowskiego. Z warszawską drużyną oficjalnie pożegnali się też inny gracz ze środka siatki Taylor Averill oraz przyjmujący Igor Grobelny.

Gdzie wyląduje Nowakowski w kolejnym sezonie? Nieoficjalne wieści od pewnego czasu łączą siatkarza z powrotem do Trefla Gdańsk. Były reprezentant Polski bronił barw klubu z Trójmiasta w latach 2017-19. Ważne jest jednak to, żeby Nowakowski wrócił do sprawności, pozwalającej na grę w siatkówkę na wysokim poziomie.

Wielki powrót do PlusLigi Bartosza Kurka coraz bliżej?

Nowakowski to nie jedyne duże nazwisko kojarzone z reprezentacją Polski, które powinno nadal cieszyć grą kibiców PlusLigi, choć w nowych realiach klubowych. Do krajowego grania po kilku sezonach zagranicznych wojaży ma wrócić Bartosz Kurek.

„Kuraś” ma wkrótce zostać ogłoszony zawodnikiem klubu z Kędzierzyna-Koźla. Co prawda ZAKSA będzie musiała radzić sobie bez wsparcia ze strony Grupy Azoty, ale kędzierzynianie nie powinni stracić przez to możliwości zakontraktowania Kurka. Taki stan rzeczy obowiązuje na koniec maja.

Czytaj też:

Taki jest Nikola Grbić od kulis. „Trening bardziej stresujący niż mecz”Czytaj też:

Zaskakujący transfer w PlusLidze. To może być nowa gwiazda rozgrywek