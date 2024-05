Wielkie pożegnanie przy okazji meczu Polaków. Klubowa legenda uhonorowana

Polscy siatkarze szykują się do drugiego turnieju Ligi Narodów. Biało-Czerwoni wylecą do Japonii by rozegrać cztery mecze – z Bułgarią, Turcją, Japonią i Brazylią. Nikola Grbić zabiera na kontynent azjatycki stosunkowo silny skład. W międzyczasie zawodnicy mają do rozegrania mecz towarzyski przeciwko Ukrainie.

Sparing jest zarazem jubileuszem XX-lecia Ślepska Malow Suwałki. Polacy pojawili się w dziewięcioosobowym składzie bez największych gwiazd i selekcjonera Grbicia, którego wyjątkowo zastąpił Adam Swaczyna, II trener. Choć trudno dostrzec w test-meczu dużą wartość sportową, to kibice na Suwalszczyźnie otrzymali święto volleya, o jakim marzyli.

Jednym z elementów spotkania było uhonorowanie wielkiej legendy Ślepska, Łukasza Rudzewicza. Urodzony w Augustowie zawodnik przez 20 lat reprezentował barwy zespołu, przechodząc przez wszystkie szczeble ligowe. Był z ekipą zarówno w III lidze, jak i w plusligowych play-offach. W środę za wieloletnie poświęcenie otrzymał wyróżnienie. Na ścianie Suwałki Arena zawisła jego koszulka. Środkowy osobiście odsłonił ją przed tysiącami fanów.

– Dla mnie był to szmat czasu. Ponad połowę swojego życia spędziłem w Ślepsku Suwałki. Nie ukrywam, że nie do końca z mojej decyzji nadszedł koniec tej przygody. Dobrze się czuję i jestem fizycznie dobrze przygotowany, ale w koncepcji trenera nie znalazło się miejsce dla mnie na nowy sezon. Dlatego pewna epoka się zakończyła – powiedział Rudzewicz w rozmowie z serwisem siatka.org.

Kariera Łukasza Rudzewicza

Łukasz Rudzewicz urodził się w 1985 roku w Augustowie. Mierzący 198 centymetrów wzrostu środkowy trafił do klubu z województwa podlaskiego w 2003 roku.

