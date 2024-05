Aleksander Śliwka oficjalnie w nowym klubie! Właśnie potwierdzono wielki transfer

Stało się zatem to, o czym spekulowano od ładnych kilkunastu miesięcy. Przyjmujący reprezentacji Polski od 2018 roku grał dla Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Z tym klubem zdołał zdobyć wszystko, co było do zdobycia, od mistrzostw krajowych, pucharów Polski czy superpucharów, kończąc na rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Aleksander Śliwka oficjalnie siatkarzem japońskiego Suntory Subirds

W piątkowe przedpołudnie już oficjalnie poinformowano, że jeden z najważniejszych graczy kadry Polski ostatnich lat przenosi się do Japonii. Śliwka został zawodnikiem Suntory Subirds. Tym samym to kolejny znany reprezentant, który obiera kurs na Azję.

Przypomnijmy, że po okresie gry w Japonii ostatnie sezony w Chinach spędził Michał Kubiak, były kapitan reprezentacji Polski. Przyjmujący podpisał zresztą kontrakt na kolejny sezon w chińskiej lidze.

Klasę sportową w Japonii na przestrzeni ostatnich lat potwierdził też Bartosz Kurek. Obecny kapitan kadry na sezon 2024/25 wraca jednak do PlusLigi, przynajmniej o tym mówi się od dłuższego czasu w siatkarskim światku.

Kto będzie grał w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle?

Co do kędzierzyńskich przymiarek, po odejściu Śliwki czy Łukasza Kaczmarka, nieoficjalnie mówi się o również kilku ciekawych nazwiskach, które trafią do ZAKSY.

W zespole zostają m.in.: rozgrywający Marcin Janusz, środkowy David Smith oraz libero Erik Shoji. Do drużyny mają za to dołączyć np. przyjmujący Igor Grobelny (ostatnio Projekt Warszawa) czy Rafał Szymura (były siatkarz Jastrzębskiego Węgla). ZAKSA ma również mieć w swoich szeregach powracającego z wypożyczenia do Bełchatowa środkowego Mateusza Porębę.

Największym hitem ma być za to zakontraktowanie wspomnianego Kurka.

W każdym z przypadków zastrzeżenie dotyczy poukładania kwestii finansowych, w obliczu wypowiedzenia umowy z klubem przez mocnego sponsora, tj. Grupę Azoty.

